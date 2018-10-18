Prefeitura e ONG Abrigo dos Bichos discutem parceria em Aquidauana

É de cortar o coração e de causar indignação ao se deparar com um gatinho ou um cachorro abandonado, com fome, ferido, doente e com a sua vida em risco. Em Aquidauana, um grupo de amigas e voluntários tem tentado mudar esse triste cenário de abandono dos cães e gatos, resgatando-os, cuidando, alimentando e buscando novos lares para adoção. Esse é o trabalho da ONG Abrigo dos Bichos de Aquidauana.

Na manhã de hoje, 18, aconteceu uma importante reunião entre a diretoria da ONG Abrigo dos Bichos de Aquidauana e o prefeito Odilon Ribeiro, juntamente com a vice-prefeita Selma Suleiman e o vereador Sargento Cruz.

A diretoria do Abrigo dos Bichos apresentou a história de trabalho da ONG na cidade, as ações que estão realizando e as campanhas para arrecadação de recursos, rações, medicamentos e apoio veterinário para que possam continuar trabalhando voluntariamente dando assistência e socorrendo os cães e gatos abandonados ou que sejam vítimas de maus tratos.

Na oportunidade, a diretoria do Abrigo dos Bichos pediu a parceria e apoio da Administração Municipal para ajudar no custeio e manutenção da ONG, que só nestes últimos quatro meses atendeu com castração mais de 190 felinos, além de outros cães e gatos com cuidados e tratamento veterinário.

O prefeito Odilon Ribeiro, por sua vez, agradeceu à ONG pelo trabalho que desenvolvem na cidade. “Poder contar com o apoio e o trabalho do Abrigo dos Bichos é fundamental para a gestão e para a cidade, pois é crítica a falta de conscientização de muitas pessoas que não cuidam dos animais e acabam abandonando ou, ainda, maltratando ou até matando o animalzinho”, pontuou o prefeito.

Diante do pedido de apoio da ONG, o prefeito Odilon Ribeiro afirmou que a prefeitura apoiará o Abrigo dos Bichos por meio de convênio municipal para repasse de recurso financeiro para ajudar na manutenção do abrigo, na compra de ração e, também, com um reforço de dois profissionais e o custeio de água e luz para a sede do abrigo.

A diretoria também busca o apoio da prefeitura para a implantação da sede do abrigo no prédio do antigo IBGE, onde as voluntárias da ONG já fizeram a limpeza e reparos, para que o local possa abrigar os animais e também para futuros mutirões de castração. "Vamos oficializar a cedência do prédio que é do município para que a ONG possa fazer bom uso do espaço e fortalecer o trabalho na cidade", destacou o prefeito.



Ainda em sua fala, o prefeito frisou que o trabalho da ONG com cães e gatos, vacinando, vermifugando, castrando e colocando para a adoção responsável vem somar com a gestão. “Não temos como custear todas as despesas que o abrigo tem. Mas podemos apoiar o trabalho da ONG por meio de um convênio e do reforço de pessoal com mais apoio do nosso Centro de Zoonoses, para um trabalho em conjunto mais fortalecido. Cada um ajudando um pouco, mais animais podem ser socorridos, tratados e encaminhados para a adoção”, afirmou o prefeito.

A diretora do Abrigo dos Bichos, a delegada Dr. Jaíza dos Santos agradeceu a disponibilidade do prefeito em abrir espaço na prefeitura para a ONG, sinalizando a parceria da Administração Municipal com o abrigo por meio de convênio.

“O prefeito está sendo acessível e sensível com a causa animal na nossa cidade. O nosso trabalho é árduo e diário para combater os casos de maus tratos aos animais, que são crescentes na cidade, somando-se ainda aos que se encontram nas ruas doentes, o que traz um problema de saúde pública. Com a parceria da prefeitura, a ONG ganhará força e poderemos salvar mais animaizinhos, salvar mais vidas e, ainda, ajudando a nossa cidade”, finalizou Jaíza.

Encerrando a reunião, o prefeito Odilon Ribeiro pediu o apoio da ONG para a realização de campanhas de conscientização da comunidade sobre o cuidado com os animais, sobre a importância da castração e da vacinação antirrábica.

“Já estamos organizando uma grande campanha educativa e de conscientização da população, inclusive, com atividades e palestras nas escolas, aldeias e distritos. As pessoas precisam muito assumir a responsabilidade de cuidar do animal doméstico”, detalhou a delegada Jaíza.

