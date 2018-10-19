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Aquidauana

“É uma forma de perpetuar nossa história”, diz coronel aposentado que pinta para o Exército

Pedro Paulo Estigarrabia esteve em Aquidauana nesta sexta-feira

Renan Nucci

Publicado em 19/10/2018 às 16:34

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Aos 82 anos, depois de dedicar 40 anos à carreira militar, o coronel aposentado Pedro Paulo Estigarrabia continua a servir o Exército Brasileiro, mas desta vez com uma função diferente: é o pintor das forças armadas. Ele retrata momentos históricos em quadros espalhados por batalhões em todo o Brasil e também no Exterior. Nesta sexta-feira, esteve em Aquidauana para participar da encenação da Travessia do Chaco, no 9° Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão.

Ele conta que entrou para o Exército aos 15 anos e por quadro décadas prestou serviço. Ao se aposentar, foi reconvocado para realizar seu trabalho artístico. “Estou há 24 anos na reserva e neste período já são mais de 300 quadros, não só do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica. Hoje é só o que faço. Continuou porque devo tudo ao Exército. É uma maneira que tenho de retribuir e uma forma de perpetuar a nossa história, que será lembrada para sempre”, disse ele ao O Pantaneiro.

Coronel da reserva Pedro Paulo Estigarribia e Coronel do 9°Batalhão Carlos Camisão Fabio Bogoni

Com informações de Ivynara Dias

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