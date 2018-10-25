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Mãe e filha produzem e vendem biscoitos para ajudar pessoas necessitadas em Aquidauana

Até o momento, já conseguiram ajudar 25 famílias com cestas básicas

Renan Nucci

Publicado em 25/10/2018 às 17:14

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Crédito do vídeo: Da Redação

Há cerca de um ano, mãe e filha iniciaram juntas o projeto “Um amor de biscoito”que busca ajudar as pessoas mais necessitadas. Juliane Almeida Viveros dos Santos, de 36 anos, e Ana Sofia Almeida Viveros dos Santos, de 6 anos, vendem biscoitos caseiros. Toda a renda arrecadada é destinada à compra de cestas básicas que são doadas às famílias carentes de Aquidauana.

Juliane conta que ambas sempre faziam biscoitos juntas e que em um certo dia a pequena Sofia disse: “A gente podia vender pra ganhar dinheiro e usar para comprar comida para quem não tem”. “Foi exatamente estas as palavras que ela disse. Então começamos a fazer e vender entre amigos. Ela vendia comigo na rua e, ao poucos, vimos que foi tendo uma dimensão grande”, alegou a mãe.

Questionada sobre a iniciativa, Sofia disse gostar. “É uma coisa legal. E fico feliz”, limitou-se a dizer. A mãe conta que recentemente fecharam parceria com a Padaria Bairro Alto e também colocam produtos à venda por lá. Até o momento, já conseguiram ajudar 25 famílias. Entre os sabores constam nata, sequilhos de coco, maracaju, amendoin com leite condensado e cerveja.

Elas ainda marcam presença nas redes sociais e Youtube para divulgar o projeto.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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