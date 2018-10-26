Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:31

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Com plenário lotado, Aquidauana sedia Seminário do Currículo Escolar de MS

Renan Nucci

Publicado em 26/10/2018 às 13:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana sediou nesta manhã, 26, o Seminário Regional da 3ª versão do Currículo de Referência do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de apresentar o documento consolidado pós-contribuição dos professores e Consulta Pública para alterações, se necessário, na aba das ações didáticas.

O seminário aconteceu na Câmara Municipal, com plenário lotado de profissionais da educação, além das autoridades: prefeito anfitrião Odilon Ribeiro, prefeito de Bodoquena - Kazuto Horii, a coordenadora regional de Educação CRE1 – Profª. Gleide Godoy Veloso, a coordenadora regional da BNCC da CRE1 – Profª. Benizet da Silva Fernandes, o secretário de Educação de Aquidauana, Mauro Luiz Batista e o chefe de gabinete de Anastácio, Silas Cabral, representando no evento o prefeito Nildo Alves.

A equipe da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana esteve presente e deu suporte para a realização do seminário, que também contou com a participação dos secretários municipais das cidades Anastácio, Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti, além de dezenas de diretores, diretores-adjuntos, servidores, conselheiros municipais, representantes dos sindicatos da categoria educacional, coordenadores e professores das escolas da rede municipal e estadual.

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu a presença de todos os profissionais da educação e destacou a importância do evento para o futuro do ensino nas redes escolares. “Educação não se faz com discurso, mas com atitudes e investimentos. Por isso, reconheço que vocês [professores] são os verdadeiros profissionais do Brasil. Esperamos que venham mais recursos para os municípios, para que possamos alavancar os investimentos em educação e poder proporcionar mais valorização aos profissionais”, completou o prefeito.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao ser homologada em 20 de dezembro de 2017 impulsionou as discussões para a reestruturação dos currículos. Em 28 de agosto de 2017, constitui-se a Comissão Estadual de Implementação da BNCC sob presidência da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS e a Federação dos Trabalhadores em Educação de MS.

“Destacamos o compromisso para o estabelecimento e cumprimento das metas nesse grande trabalho que começou com os Planos de Educação (nacional, estadual e municipais). O Estado e os Municípios de Mato Grosso do Sul assumem a responsabilidade da aprendizagem de todos os estudantes do território, independente de redes de ensino. Prova disso é a participação dos prefeitos aqui presentes e de profissionais de todos os municípios, num trabalho colaborativo, democrático e inédito para esta categoria”, destacou a coordenadora Gleide Godoy.

Após a cerimônia de abertura, os profissionais inscritos no seminário foram direcionados para os grupos de discussão e trabalhos, conforme as áreas e anos de atuação.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo