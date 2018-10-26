Com plenário lotado, Aquidauana sedia Seminário do Currículo Escolar de MS

Aquidauana sediou nesta manhã, 26, o Seminário Regional da 3ª versão do Currículo de Referência do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de apresentar o documento consolidado pós-contribuição dos professores e Consulta Pública para alterações, se necessário, na aba das ações didáticas.

O seminário aconteceu na Câmara Municipal, com plenário lotado de profissionais da educação, além das autoridades: prefeito anfitrião Odilon Ribeiro, prefeito de Bodoquena - Kazuto Horii, a coordenadora regional de Educação CRE1 – Profª. Gleide Godoy Veloso, a coordenadora regional da BNCC da CRE1 – Profª. Benizet da Silva Fernandes, o secretário de Educação de Aquidauana, Mauro Luiz Batista e o chefe de gabinete de Anastácio, Silas Cabral, representando no evento o prefeito Nildo Alves.

A equipe da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana esteve presente e deu suporte para a realização do seminário, que também contou com a participação dos secretários municipais das cidades Anastácio, Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti, além de dezenas de diretores, diretores-adjuntos, servidores, conselheiros municipais, representantes dos sindicatos da categoria educacional, coordenadores e professores das escolas da rede municipal e estadual.

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu a presença de todos os profissionais da educação e destacou a importância do evento para o futuro do ensino nas redes escolares. “Educação não se faz com discurso, mas com atitudes e investimentos. Por isso, reconheço que vocês [professores] são os verdadeiros profissionais do Brasil. Esperamos que venham mais recursos para os municípios, para que possamos alavancar os investimentos em educação e poder proporcionar mais valorização aos profissionais”, completou o prefeito.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao ser homologada em 20 de dezembro de 2017 impulsionou as discussões para a reestruturação dos currículos. Em 28 de agosto de 2017, constitui-se a Comissão Estadual de Implementação da BNCC sob presidência da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS e a Federação dos Trabalhadores em Educação de MS.

“Destacamos o compromisso para o estabelecimento e cumprimento das metas nesse grande trabalho que começou com os Planos de Educação (nacional, estadual e municipais). O Estado e os Municípios de Mato Grosso do Sul assumem a responsabilidade da aprendizagem de todos os estudantes do território, independente de redes de ensino. Prova disso é a participação dos prefeitos aqui presentes e de profissionais de todos os municípios, num trabalho colaborativo, democrático e inédito para esta categoria”, destacou a coordenadora Gleide Godoy.

Após a cerimônia de abertura, os profissionais inscritos no seminário foram direcionados para os grupos de discussão e trabalhos, conforme as áreas e anos de atuação.

