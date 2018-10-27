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Aquidauanense de 15 anos é bicampeão brasileiro de muay thai

Leonardo André Diniz venceu na categoria até 75 quilos

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2018 às 11:27

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O aquidauanense Leonardo André Diniz, de 15 anos, foi campeão do Brasileiro de Muay Thai – Seletiva Mundial 2019 – realizado no fim de semana passado, em Campo Grande. Ele venceu na categoria até 75 quilos. Erick Felipe Cardoso foi vice na até 71 quilos e Alisson Werk campeão na até 81 quilos. Leonardo e Alisson são atuais bicampeões em suas categorias.

Filho de Leandro Diniz e Andreia Arce Diniz, Leonardo é ligado às artes marciais desde os três anos de idade, época em que acompanhava o pai nos treinos de Karatê. E foi justamente no Karatê que deu seus primeiros passados, migrando em seguida para o Muay Thai.

Desde então, acumula títulos como Nak Rob 2016, KR 13, Estadual de 2017, Brasileiro de 2017 e o bi do Estadual de Kickboxing 16/17, entre outros. Atualmente ele na academia Team Vitão, com o professor campeão mundial Victor Cardoso. Com o resultado, os atletas estão classificados para o Mundial do ano que vem, na Tailândia.

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