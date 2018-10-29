Professores e acadêmicos da Geografia participaram do 7° Geopantanal

Educação
O objetivo do evento era a promoção do encontro de profissionais das comunidades acadêmico-científicas e de estudantes
Professores e acadêmicos do curso de Geografia da UFMS – Câmpus de Aquidauana (CPAQ) marcaram presença no 7° Geopantanal. Esta edição do Simpósio de Geotecnologias no Pantanal – 7° GeoPantanal – foi realizada durante os dias 20 a 24 de outubro de 2018, na cidade de Jardim-MS.
O objetivo do evento era a promoção do encontro de profissionais das comunidades acadêmico-científicas e de estudantes de nível técnico, graduação e pós-graduação, interessados no uso de geotecnologias para estudos no Pantanal.
Participaram do evento os professores Emerson Figueiredo Leite, Nelson Marisco e Vicente Rocha Silva. Também estiveram presentes os acadêmicos Jarisson Lucas da Costa Silva e Emanuella Amábyle Arruda Sá Pereira. Na ocasião, foram apresentados cinco trabalhos em sessão oral e painéis.
Os professores e acadêmicos agradecem o apoio financeiro da Capes, Fundect e Governo de Mato Grosso do Sul, pelo fomento das pesquisas apresentadas, além do apoio da UFMS, pelas Pró-reitorias de Pesquisa e Pós-graduação e de Assuntos Estudantis, que viabilizaram a participação dos acadêmicos no evento.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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