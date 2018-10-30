Cerca de 10 mil pessoas deixaram de votar em Aquidauana

Eleições
Total de votos do primeiro turno diminuiu em torno mil na comparação com o segundo turno
Nestas eleições, 10.168 eleitores deixaram de votar em Aquidauana. Do total de 33.828 aptos, apenas 23.660 foram às urnas no segundo turno para escolher o presidente da República e o governador de Mato Grosso do Sul.
De acordo com Fábio César Dias Dantas, chefe de Cartório na comarca local, o número de votos do segundo turno representa uma redução de 1.010 comparado com os 24.670 votos do primeiro turno.
Para os eleitores que não votaram, foi liberado o prazo de 60 dias para justificativa, bastando somente se apresentar no Cartório com documento pessoal. A partir do ano que vem será obrigatório o cadastro da biometria. Por enquanto, apenas 7 mil eleitores da cidade fizeram a biometria.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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