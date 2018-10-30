Cerca de 10 mil pessoas deixaram de votar em Aquidauana

Nestas eleições, 10.168 eleitores deixaram de votar em Aquidauana. Do total de 33.828 aptos, apenas 23.660 foram às urnas no segundo turno para escolher o presidente da República e o governador de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Fábio César Dias Dantas, chefe de Cartório na comarca local, o número de votos do segundo turno representa uma redução de 1.010 comparado com os 24.670 votos do primeiro turno.

Para os eleitores que não votaram, foi liberado o prazo de 60 dias para justificativa, bastando somente se apresentar no Cartório com documento pessoal. A partir do ano que vem será obrigatório o cadastro da biometria. Por enquanto, apenas 7 mil eleitores da cidade fizeram a biometria.