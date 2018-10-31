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Cultura

Com Aquidauanense, espetáculo “Por trás das luzes”, será lançado dia 25

Peça é apresentada pela Companhia Teatral Ator Domingos Terras

Renan Nucci

Publicado em 31/10/2018 às 15:34

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A Companhia Teatral Ator Domingos Terras apresenta o espetáculo “Por trás das luzes”, com Pablo Lima, Giovana Zottino e com a aquidauanense Eduarda Alcova. A peça é um drama que se passa em 1940, em um teatro na cidade de Paris, na França. A trama conta a história de Madame Helene, uma atriz quarentona em decadência que não é mais idolatrada pelo o público, pois é considerada velha demais para o ofício.

Ao lado de sua camareira Valentine e seu mordomo Pierre, a atriz vivencia a velhice, a loucura e a saudade de seus tempos de glória. No decorrer da peça, vários mistérios são revelados. O texto dramático é de autoria do português Elmar Castelo Branco e conta com a direção de Beth Terras.

O GRUPO

O espetáculo é uma realização do grupo campo-grandense ADOTE (Cia.Teatral Ator Domingos Terras), que tem 16 anos de história e possui mais de 10 espetáculos em sua trajetória, sendo eles de diferentes gêneros teatrais (drama, comédia, institucional, suspense e infantil). Com direção de Beth Terras e grande elenco, o grupo já participou de festivais e ganhou vários prêmios.

A ESTREIA

O espetáculo será apresentado no dia 25 de novembro (domingo), às 20h30min, no Teatro da Mace, que está localizado na rua 26 de agosto, número 63, centro de Campo Grande. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos por R$ 15 na Livraria Leparole e na Ótica da Barão. Na bilheteria, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Levando 1k de alimento não perecível, o ingresso na portaria sai a $ 18,00 (A arrecadação é para a Campanha de Natal da LBV).

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