Obras de drenagem e pavimentação avançam na Avenida Mato Grosso do Sul

Seguimos firme na obra de drenagem na Avenida Mato Grosso do Sul, na Nova Aquidauana. Após concluída a drenagem, a prefeitura dará início na pavimentação. A Av. Mato Grosso do Sul vai ganhar também calçada e canteiro central e um trecho da Rua Antônio Gonçalves, drenagem e asfalto.

O prefeito Odilon Ribeiro, em visita na obra, lembrou da dificuldade em destravar o projeto junto ao Governo Federal, pois era uma obra paralisada e que já podia ser considerada perdida.

"Todo esforço valeu a pena. Conseguimos reprogramar e colocar o maquinário para trabalhar. Aos poucos vamos transformando a Nova Aquidauana e garantindo mais pavimentação pra nossas vilas e bairros", completou o prefeito.