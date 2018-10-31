Obras de drenagem e pavimentação avançam na Avenida Mato Grosso do Sul

Aquidauana
O prefeito Odilon Ribeiro, em visita na obra, lembrou da dificuldade em destravar o projeto junto ao Governo Federal
Seguimos firme na obra de drenagem na Avenida Mato Grosso do Sul, na Nova Aquidauana. Após concluída a drenagem, a prefeitura dará início na pavimentação. A Av. Mato Grosso do Sul vai ganhar também calçada e canteiro central e um trecho da Rua Antônio Gonçalves, drenagem e asfalto.
O prefeito Odilon Ribeiro, em visita na obra, lembrou da dificuldade em destravar o projeto junto ao Governo Federal, pois era uma obra paralisada e que já podia ser considerada perdida.
"Todo esforço valeu a pena. Conseguimos reprogramar e colocar o maquinário para trabalhar. Aos poucos vamos transformando a Nova Aquidauana e garantindo mais pavimentação pra nossas vilas e bairros", completou o prefeito.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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