Para evitar tumulto, Aquidauanenses antecipam limpeza de túmulos e capelas

Aquidauana
Objetivo é deixar tudo preparado para a celebração do dia de finados
Aquidauanenses estão se antecipando e já iniciaram a limpeza dos túmulos de familiares e capelas do cemitério municipal. Nesta quarta-feira, várias famílias estavam no local fazendo as manutenções necessárias a fim de deixar tudo pronto para a celebração do Dia de Finados. Alguns disseram que realizaram a tarefa hoje para evitar o tumulto natural do dia de véspera.
“Amanhã é muito tumultuado e à vezes falta até água”, disse Odair Neves de Paiva, de 71 anos, que estava no local limpando o local de sepultamento dos parentes. “Estou me precavendo, para voltar aqui só no Dia de Finados mesmo, para assistir a missa tranquilo e fazer as homenagens”, completou.
Aos 77 anos, Adão Fialho também se antecipou. “Vim logo para lavar o túmulo dela”, disse ele, lembrando da esposa falecida há três meses. Segundo Daniel Coser, responsável pela manutenção geral do cemitério, a Prefeitura de Aquidauana determinou completa limpeza, ajustes e pintura. “Amanhã a gente termina de pintar, vai ficar bem bonito. Se não chover, vai vir bastante gente”, afirmou.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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