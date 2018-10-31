Para evitar tumulto, Aquidauanenses antecipam limpeza de túmulos e capelas

Aquidauanenses estão se antecipando e já iniciaram a limpeza dos túmulos de familiares e capelas do cemitério municipal. Nesta quarta-feira, várias famílias estavam no local fazendo as manutenções necessárias a fim de deixar tudo pronto para a celebração do Dia de Finados. Alguns disseram que realizaram a tarefa hoje para evitar o tumulto natural do dia de véspera.

“Amanhã é muito tumultuado e à vezes falta até água”, disse Odair Neves de Paiva, de 71 anos, que estava no local limpando o local de sepultamento dos parentes. “Estou me precavendo, para voltar aqui só no Dia de Finados mesmo, para assistir a missa tranquilo e fazer as homenagens”, completou.

Aos 77 anos, Adão Fialho também se antecipou. “Vim logo para lavar o túmulo dela”, disse ele, lembrando da esposa falecida há três meses. Segundo Daniel Coser, responsável pela manutenção geral do cemitério, a Prefeitura de Aquidauana determinou completa limpeza, ajustes e pintura. “Amanhã a gente termina de pintar, vai ficar bem bonito. Se não chover, vai vir bastante gente”, afirmou.