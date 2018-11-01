Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:35

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Delegação do MS participará de Campeonato de Canoagem em Brasília neste fim de semana

O presidente e atleta da Federação de Canoagem do MS, Rafael Girotto, de Aquidauana, estará participando da maratona que vai até domingo

Renan Nucci

Publicado em 01/11/2018 às 16:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Campeonato Centro-Oeste de Canoagem Maratona, acontecerá neste fim de semana, 3 e 4 de novembro, em Brasília (DF), reunindo os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

Em torno de 70 atletas vão participar das competições que serão realizadas no Lago Paranoá. A delegação do MS, terá 12 representantes, disputando as provas nas categorias: júnior, sênior, máster, feminino e paracanoagem.

A etapa pontua para o ranking nacional da modalidade. O presidente e atleta da Federação de Canoagem do MS, Rafael Girotto, de Aquidauana, estará participando da maratona que vai até domingo (4.11).

“Participamos neste ano de várias competições, tanto estaduais, nacionais e internacionais, como o Mundial que aconteceu na Suíça. Estamos encerrando as participações a nível nacional com este evento em Brasília, mas o calendário estadual continua com duas etapas que acontecerão em Corumbá durante o Eco Pantanal Extremo e Aquidauana na 32ª Santa Delfina”, comenta

O atleta ainda ressaltou o apoio que tem recebido do Governo Estadual “Toda essa representatividade se deu graças a parceria do Governo Estado e da Fundesporte que sempre tem nos apoiado, comprometidos com o desenvolvimento das mais diversas modalidades esportivas no MS”.

O Eco Pantanal Extremo acontece entre os dias 16 a 18 de novembro na capital do Pantanal e a 32ª Santa Delfina será realizada na cidade aquidauanense, em dezembro, nos dias 1 e 2.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo