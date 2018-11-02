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Público lota cemitério de Aquidauana e ambulantes esperam boas vendas

Moradores começaram a chegar nas primeiras horas do dia para acompanhar a tradicional missa

Renan Nucci

Publicado em 02/11/2018 às 08:19

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A comunidade lotou o Cemitério Municipal de Aquidauana na manhã desta sexta-feira (2), para participar da tradicional missa do Dia de Finados. A organização não conseguiu definir o número exato de visitantes, mas a expectativa é de que milhares passem pelo local ao longo do dia. O movimento anima vendedoras ambulantes que se instalaram na portaria para vender arranjos de flores, velas, fósforos e bebidas.

A aposentada Liliane Madsen, de 57 anos, diz que todo ano visita o cemitério neste período. Ela vai uns dias antes, para limpar os túmulos, e depois comparece no Dia para participar da missa. “Aqui estão minha mãe, meu pai, irmãos, avós e primos, então sempre me programo e venho no dia também para deixar algumas flores”, disse.

Desde que a mãe da artesão Rosimar de Souza, de 40 anos, faleceu há 10 anos, ela vai regularmente visitar a sepultar. “Às vezes venho alguns dias antes para limpar, mas como não deu tempo desta vez, eu tive que vir fazer isso hoje mesmo”, comentou.

Para a vendedora ambulante Valdenise Bezerra da Silva, de 50 anos, o período chuvoso atrapalhou as vendas nos últimos dias, mas a expectativa é de que o grande movimento de hoje ajude a aquecer o comércio. “No ano passado foi muito bom. Quando deu 9 horas da manhã já tinha vendido tudo”, comentou ela, que oferece vários tipos de arranjos com flores naturais e artificiais.

O jovem João Paulo Franco dos Santos, de 23 anos, pela primeira vez estava no local vendendo arranjos na barraco do tipo. Ele disse que a família se programou para lucrar nesta data e espera que as venda saíam como esperado. “A gente vem vendendo durante uma semana já. Então espero que a gente consiga vender tudo”, pontuou.

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