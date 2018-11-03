PM apreende 39 quilos de maconha em quitinetes no bairro Serraria

A Polícia Militar de Aquidauana apreendeu 39 quilos de maconha na noite de ontem, em um conjunto de quitinetes localizado na Rua Moisés de Albuquerque, no bairro Serraria. A droga estava abandonada em um dos imóveis, mas ninguém foi preso. O caso foi encaminhado à Polícia Civil que investiga a origem dos entorpecentes.

Segundo boletim de ocorrência, após denúncia de que três pessoas estariam em atitudes suspeitas, entrando e saindo de um terreno onde haviam quitinetes, os policiais foram ao local. Ao averiguar os dois imóveis existentes, o policiais sentiram forte cheiro de maconha. O primeiro imóvel, que estava com a porta arrombada, estava vazio.

Já o segundo, que estava com a janela aberta, armazenava 40 tabletes da droga que foram encontrados perto do banheiro. O material foi apreendido, juntamente com documentos e contas no nome de um suspeito, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

