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Termina na segunda-feira inscrições para cursos técnicos integrados do IFMS

São ofertadas 1.350 vagas. Há cursos para o campus de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/11/2018 às 09:16

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Termina na próxima segunda-feira as inscrições para o Exame de Seleção 2019, que dá acesso a cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). É a oportunidade de fazer o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo. São ofertadas 1.350 vagas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. 

Os interessados podem escolher entre nove opções de cursos técnicos: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

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Para participar da seleção, o estudante deve concluir o ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2019. Outro requisito é ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deve ser informado no ato da inscrição. Saiba mais sobre os documentos necessários para participar do processo seletivo.

INSCRIÇÕES

Devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital de abertura do processo seletivo. Na Página do Candidato, o primeiro passo é fazer o cadastro. Quem já é cadastrado no sistema não precisa preencher os dados novamente. Depois, é só fazer a inscrição, escolhendo uma das opções de campus, curso e turno oferecidos.

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