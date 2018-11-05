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Atletas de Aquidauana e Anastácio vão ao pódio no Campeonato do Centro-Oeste de Canoagem

Competição foi realizada neste final de semana, no Lago Paranoá, em Brasília (DF)

Renan Nucci

Publicado em 05/11/2018 às 16:58

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Atletas de Aquidauana e Anastácio fizeram bonito e foram ao pódio no Campeonato do Centro-Oeste de Canoagem realizado neste final de semana, no Lago Paranoá, em Brasília (DF), no estilo maratona com percurso de 42 quilômetros. Ao todo, participaram dez atletas representando Mato Grosso do Sul.

O aquidauanense Rafael Girotto, presidente da Federação de Canoagem do estado,  foi terceiro lugar na categoria Sênior (de 19 a 35 anos). Além dele, Edgar Balbuena foi campeão na Júnior, Ronaldo Cardoso quinto colocado na Máster C (de 45 a 50 anos), Gilson Silva terceiro na Máster C, Nildo Neres terceiro na Máster D (acima de 50 anos), e Epifânio Oliveira, morador em Anastácio, foi vice na Máster A.

Também representaram a delegação sul-mato-grossense Fernando Rufino, campeão de paracanoagem, Bárbara Marin, vice no feminino, Julian Neto, segundo na Júnior, e  Gustavo Figueiró, terceiro lugar na Máster A. Atodo, participaram 53 atleta, incluindo de outros estados como Goiás e Mato Grosso, bem como do próprio Distrito Federal.

"Fiquei muito feliz com o resultado, porque é um evento de nível regional e que dá pra medir realmente como estamos. Fiquei satisfeito com o número de medalhas e isso mostra que estamos no caminho certo, e que temos condições de competir de igual para igual com outros estados", disse Rafael Girotto.
 

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