Festival vai ter milkshake, macarrão, pudim e biscoitos feitos de bocaiuva

A Prefeitura de Aquidauana promove nesta terça-feira, o 2º Festival da Bocaiuva, sob a organização da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact) em parceria com o Governo do Estado. Lá, o público poderá provar diversos pratos derivados da fruta típica do cerrado, como milkshake, macarrão, pudim, biscoito e castanha.

O festival acontecerá concomitantemente à Feira da Estação, no centro da cidade, na Estação Ferroviária, com toda a estrutura de praça de alimentação, artesanatos e hortifrútis e show ao vivo com a dupla aquidauanense Lino & Nando.

Essa é a segunda vez no Mato Grosso do Sul, em que um fruto do cerrado tão popular entre os sul-mato-grossenses, a bocaiuva, é o protagonista de uma festa cultural e gastronômica e com entrada franca.

"Nossa expectativa é muito boa. Neste ano, estamos com novidades. Ao todo são cinco barracas com o pessoal de Miranda, que traz o milk shake, o pessoal de Campo Grande, que vem com o macarrão, e nós daqui, nas barracas com derivados como farinha, pudim, biscoito e castanha", disse Lourival da Silva Santos, presidente da Casa do Artesão de Aquidauana e do Grupo de Produção de Derivados da Bocaiuva.

A Prefeitura de Aquidauana também promove o festival como alternativa para geração de renda da comunidade e para incentivar a produção sustentável e o turismo gastronômico no município, a exemplo da Festa do Peixe de Camisão.

De acordo com o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, o festival foi projetado pela prefeitura no ano passado e com o apoio integral do prefeito Odilon Ribeiro e parceria das demais pastas, o evento tem o objetivo de fomentar o uso da bocaiuva no preparo de alimentos a partir da polpa deste fruto.

