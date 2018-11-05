Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:38

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Festival vai ter milkshake, macarrão, pudim e biscoitos feitos de bocaiuva

O festival acontecerá concomitantemente à Feira da Estação, no centro da cidade

Renan Nucci

Publicado em 05/11/2018 às 16:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-0967
dsc-0965

Crédito do vídeo: Da Redação

A Prefeitura de Aquidauana promove nesta terça-feira, o 2º Festival da Bocaiuva, sob a organização da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact) em parceria com o Governo do Estado. Lá, o público poderá provar diversos pratos derivados da fruta típica do cerrado, como milkshake, macarrão, pudim, biscoito e castanha. 

O festival acontecerá concomitantemente à Feira da Estação, no centro da cidade, na Estação Ferroviária, com toda a estrutura de praça de alimentação, artesanatos e hortifrútis e show ao vivo com a dupla aquidauanense Lino & Nando.

Essa é a segunda vez no Mato Grosso do Sul, em que um fruto do cerrado tão popular entre os sul-mato-grossenses, a bocaiuva, é o protagonista de uma festa cultural e gastronômica e com entrada franca. 

"Nossa expectativa é muito boa. Neste ano, estamos com novidades. Ao todo são cinco barracas com o pessoal de Miranda, que traz o milk shake, o pessoal de Campo Grande, que vem com o macarrão, e nós daqui, nas barracas com derivados como farinha, pudim, biscoito e castanha", disse Lourival da Silva Santos, presidente da Casa do Artesão de Aquidauana e do Grupo de Produção de Derivados da Bocaiuva.

A Prefeitura de Aquidauana também promove o festival como alternativa para geração de renda da comunidade e para incentivar a produção sustentável e o turismo gastronômico no município, a exemplo da Festa do Peixe de Camisão.

De acordo com o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, o festival foi projetado pela prefeitura no ano passado e com o apoio integral do prefeito Odilon Ribeiro e parceria das demais pastas, o evento tem o objetivo de fomentar o uso da bocaiuva no preparo de alimentos a partir da polpa deste fruto.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo