Seguindo "modelo europeu", aquidauanense doa mangas em sacolas no portão

Aquidauana
Quem quiser, é só passar e pegar; casa fica no Bairro Serraria
O funcionário público Nelson Barreto do Nascimento, de 46 anos, morador no Bairro Serraria, em Aquidauana, está doando mangas ao "estilo europeu". Os frutos foram colocados em sacolas e pendurados na grade do portão da residência que fica na Rua Delfino Alves Corrêa, expostos para quem quiser pegar.
Ele conta que teve a ideia a partir de uma história contada pelo sogro. "Ele viajou para a Noruega e disse que lá tem muita maçã. Quando as frutas caem, os moradores as coletam e colocam em sacos no portão, doando para que não tem um pé de maçã em casa. Como as mangas estavam caindo aqui, decidi fazer o mesmo", disse.
Nelson colocou os frutas por volta das 15 horas de hoje e moradores já estavam passando pra coletar. "Pode pegar à vontade. Vai ser assim enquanto estiver manga", disse ele que mora no local há 15 anos.
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