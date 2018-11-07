Prefeito de Aquidauana recebe atletas da cidade classificados nos Jems

Aquidauana
Os atletas Lucas Santos e Gustavo Oliveira estão classificados e participarão do Campeonato Brasileiro de Badminton em Natal -RN nos dias 16 a 21 de novembro
O prefeito Odilon Ribeiro recebeu jovens atletas da modalidade badminton classificados nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. O presidente da FEMA Plinio Goes além dos diretores das instituições representadas pelos atletas, José Ramão e Hilda Romero, e o treinador da modalidade Cleriton Alvarenga acompanharam a visita que teve por objetivo agradecer o apoio da prefeitura.
Os atletas Lucas Santos e Gustavo Oliveira estão classificados e participarão do Campeonato Brasileiro de Badminton em Natal -RN nos dias 16 a 21 de novembro.
"Viemos agradecer o apoio da prefeitura que cuidou do transporte para toda delegação participar dos jogos, e agora estará levando os atletas classificados para o brasileiro até Campo Grande, onde de lá seguem para Natal com todo suporte da Fundesporte" explica o treinador Cleriton.
Para o prefeito Odilon o apoio ao esporte é imprescindível para o sucesso da juventude. "As modalidades esportivas trazem muitos ensinamentos na juventude, temos apoiado e ficamos felizes quando surgem os resultados, em breve poderemos fazer uma grande festa com todos os nossos atletas na reinauguração do nosso Poliesportivo" afirmou o prefeito.
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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