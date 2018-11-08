Aquidauana sedia capacitação em biossegurança para profissionais da beleza e estética



Com o objetivo de abordar assuntos relacionados à organização, limpeza do ambiente, higiene pessoal, desinfecção e esterilização de ferramentas que entram em contato com os clientes, foi realizada na última segunda-feira, 05, uma capacitação com profissionais da área da beleza e estética (cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures) de Aquidauana, Anastácio, Jardim, Miranda e região.

A capacitação denominada “Biossegurança para profissionais do ramo de estética e beleza”, foi organizada pelo SINCAP - Sindicato dos Cabeleireiros e Similares do Alto Pantanal/MS e aconteceu no auditório do 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde por meio do Programa Saúde do Trabalhador (PST).

Ao todo, participaram da capacitação 243 profissionais, que ao final receberam um certificado. A capacitação foi realizada em Aquidauana, numa iniciativa do presidente do SINCAP, Elias Gualberto de Carvalho e sua esposa Marlene Martins Carvalho, diante da necessidade de proporcionar aos profissionais uma atualização e compartilhamento de informações.

O evento foi importante para os profissionais, pois a partir do ano que a capacitação em biossegurança será obrigatória para todos aqueles que desejarem se manterem regularizados para o exercício da atividade de cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e outros desse segmento.

O técnico em Segurança do Trabalho, da Prefeitura de Aquidauana, Guilherme Pinheiro abordou o tema da biossegurança para profissionais de estética e beleza quanto aos riscos e o uso de equipamentos de proteção para evitar os acidentes de trabalho.

A fisioterapeuta do PST, Maria Aparecida abordou o tema da ergonomia na rotina do trabalho e colocou o público para fazer ginástica laboral. Por sua vez, a psicóloga do PST, Angelita Garcia palestrou sobre o estresse no trabalho, fez dinâmicas de grupo com foco na importância da autoestima. O tenente Luiz Amaral, representando o 9° BECmb, palestrou sobre uma temática motivacional.

Por fim, a organização agradeceu ao comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Coronel Fábio Bogoni pela cedência do espaço para a capacitação, ao apoio da Prefeitura de Aquidauana disponibilizando a equipe da Saúde do Trabalhador para somarem ao evento, com informações relevantes para os profissionais da beleza e estética de Aquidauana e região.

