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Aquidauana ganha loja country com produção própria e selo de qualidade

Ghuzerá oferece camisas, camisetas, calças, bonés, chapéus, cintos e acessórios em geral

Renan Nucci

Publicado em 09/11/2018 às 15:56

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Montada a partir de modernos conceitos de moda, marketing e gestão, chega a Aquidauna uma loja especializada em moda country e “roceira” que, com certeza, vai agradar aos amantes do estilo. Se trata da Ghuzerá, que oferece camisas, camisetas, calças, bonés, chapéus, cintos e acessórios em geral de grandes marcas do setor, além de fabricação própria com rigoroso selo de qualidade.

Juliano e Léo parceiros da Ghuzerá

A escolha da cidade de Aquidauana para instalação da primeira loja da Ghuzerá, segundo o proprietário e gestor Julliano Costa, “é para privilegiar a cidade identificada com o country e as coisas do campo, e como forma de homenagear uma cidade histórica e de uma gente de bom gosto”.

Após Aquidauana as cidades de São Gabriel D´Oeste, Campo Grande e Dourados, entre outras em estudo, também terão uma unidade da loja. Para Julliano, a Ghuzerá é mais que uma loja de roupas e acessórios. “O conceito da Ghuzerá é a de se aproximar da comunidade, oferecer produtos de qualidade mas, acima de tudo, fazer amigos e reunir fãs e usuários da moda country numa espécie de comunidade, na qual ideias e produtos são compartilhados”.

Antonia Aguilhera, ganhadora da faca e Juliano empresário e proprietário da Ghuzerá

A loja está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1423 - Galeria Acácia, telefone com whatsapp: (67) 99809-3385.

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