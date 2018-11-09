Aquidauana realiza XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizou nesta noite, 08, a abertura da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento é promovido sob a responsabilidade e coordenação do CMDCA e realizado pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

Esta conferência terá como tema central a “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências” e como objetivo de mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos - SGD, crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento às violências e considerando a diversidade.

O secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, no ato representou o prefeito Odilon Ribeiro, juntamente com a presidente do CMDCA, Clery Arcas deram boas-vindas aos conferencistas, agradeceram a presença de todos, inclusive, das pessoas de outras cidades que vieram participar do evento.

O secretário Marcos também reafirmou o compromisso de trabalho da rede da SAS em prol do fortalecimento das garantias de direitos das crianças e adolescentes e desejou que do evento saiam propostas que atentem para as demandas existentes no município, no Estado e no Brasil e sugestões de políticas públicas e ações para contribuir com o trabalho de todos os órgãos ligados à proteção das crianças e adolescentes.

Entre participantes e convidados, também estavam as crianças e adolescentes da Patrulha Mirim de Aquidauana e representantes dos outros projetos sociais. A Patrulha Mirim entoou os Hinos Municipal e Nacional e o coral infantil formado por crianças e adolescentes atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) fez uma bela apresentação musical, ambos encantando o público.

Também participaram da solenidade de abertura da conferência os vereadores Cláudio Alviço e Gabriel Silvério; Francisco Tavares Câmara – presidente do SIMTED; Ten. Cel. Daniel Elias dos Santos, no ato representando o Cel. Helio Gauto Rios, comandante do CPA 3; Profª. Hilda Ribeiro Romero, diretora do campus local do IFMS; e Sgt. Laércio, representando o Ten. Anderson Ortiz, comandante da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana.

PROGRAMAÇÃO

Nesta sexta-feira, 09, os trabalhos em grupos e plenária da XI Conferência serão reabertos às 8h e seguirão até às 17h, nas dependências da Câmara Municipal de Aquidauana. Na oportunidade, também serão eleitos os delegados do município de Aquidauana para participarem da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Na programação para a sexta-feira estão: 08h - Leitura e aprovação do Regimento Interno da XI CONCRIANÇA; 08h30min às 09h30min - Palestra com o Dr° Murillo José Digiácomo, promotor de Justiça titular da 21ª Vara da Cível da Comarca de Curitiba/PR, renomado em todo o país neste segmento e com vasta experiência na área de proteção e direitos das crianças e adolescentes; 09h45min às 10h – Intervalo; 10h às 11h30min - Formação e trabalho em grupo para elaboração de propostas; 13h às 14h30min - Apresentação e Aprovação das Propostas; 14h30 ás 14h45 - Inscrição dos Delegados; 14h45 ás 15 – Intervalo; 15h às 15h30 - Eleição dos Delegados; 15h30min às 15h45min – moções; 15h45min às 16h – apresentação e aprovação do relatório final e encerramento.



