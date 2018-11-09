Em Aquidauana, pacientes ganham cadeiras de rodas e órteses gratuitas para tratamento

Voltar a andar com apoio de andadores novos, órteses, conseguir se reabilitar após uma lesão, ter uma cadeira de rodas mais confortável e nova, ter uma cadeira de banho adequada são alguns dos benefícios que a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro Especializado de Reabilitação CER/APAE e Governo do Estado asseguram aos pacientes, com doações de cadeiras de rodas, equipamentos e órteses.

Na manhã de hoje, 09, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) foi realizada mais uma entrega de 11 novas cadeiras de rodas padrão, 15 andadores, 04 bengalas, 01 cadeira de rodas monobloco, 08 cadeiras de banho, 01 cadeira de banho com aro de propulsão, e 01 órtese suropodálica (tutor).

Para fazer a entrega dos equipamentos, esteve presente representando o prefeito Odilon Ribeiro, o secretário municipal de Governo, Wezzer Lucarelli, que agradeceu a presença de todos e falou da satisfação de saber que mais pessoas tem sido contempladas com equipamentos para os seus tratamentos graças à parceria da prefeitura com a CER/APAE e ao trabalho em conjunto das equipes dos NASF, SAD, Central Municipal de Regulação de Vagas e do CEM.

“São muitas pessoas envolvidas desde o processo da consulta, o acompanhamento do paciente até conseguir chegar a este momento de receber as cadeiras e órteses. Um trabalho multidisciplinar que assegura qualidade no atendimento e, principalmente, feito com carinho e respeito por quem mais precisa”, completou o secretário Wezzer.

Quem depende desses meios auxiliares de locomoção sabe o quanto eles são importantes, o valor que eles têm e nem sempre as famílias têm condições de comprar. Assim, para conseguir atender aos pacientes de Aquidauana que tem essas demandas, a Prefeitura de Aquidauana conta com a salutar parceria da CER/APAE e Governo do Estado que disponibilizam estes meios auxiliares de locomoção (OPM), novos e adequados ao tamanho e a necessidade de cada cidadão contemplado.

“Estou há 12 anos na cadeira de rodas. Hoje recebo a primeira órtese e junto a chance de voltar a andar. Só tenho a agradecer a Deus, ao prefeito Odilon e toda essa grande equipe da saúde que atende a gente, que faz fisioterapia, que busca nos ajudar. Hoje o atendimento está muito melhor e a gente fica feliz com isso”, afirmou o Sr. Rodrigo Terra, de 21 anos, morador do Jardim Aeroporto.

Rodrigo é um das centenas de pacientes atendidos pela equipe multidisciplinar do NASF e, que nesta manhã, ganhou o primeiro par de órtese, para a reabilitação para voltar a andar, após ter sofrido há vinte anos com a mielite aguda e ficou paraplégico.

A vereador Lenilda Damasceno, acompanhada do vereador Aguinaldo da Saúde, participou da solenidade e destacou a importância do trabalho que tem sido feito pela Administração Municipal em busca de parcerias para garantir benefícios aos cidadãos que mais precisam, citando como exemplo, essa com a CER/APAE.

“Temos andado muito pela cidade e conversado com as pessoas, recebendo demandas e, principalmente, elogios para o trabalho que vem sendo feito pela Saúde. Aqui, hoje, vemos mais uma prova desse bom atendimento”, finalizou a vereadora.

