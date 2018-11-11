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Comida de comitiva, baile carapé e muito mais no 4º Encontro de Comitivas em Aquidauana

O evento acontecerá no Parque da Lagoa Comprida, na área externa

Renan Nucci

Publicado em 11/11/2018 às 09:00

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Laço, berrante, montaria, cheiro de alho de fritando, carne de sol e música sertaneja, elementos da cultura pantaneira que a Prefeitura de Aquidauana busca valorizar e para isso, realizará no próximo dia 18 de novembro, o 4º Encontro de Comitivas de Aquidauana-MS.

O evento acontecerá no Parque da Lagoa Comprida, na área externa, das 9h às 19 horas, tem entrada franca e é totalmente com foco na valorização da cultura pantaneira, além de promover o turismo, visando atrair a comunidade e visitantes para conhecerem de perto as legitimas comitivas pantaneiras, com seus apetrechos, vestimentas, causos e, claro, a grande sensação que é a saborosa comida de comitiva, dentre eles: arroz carreteiro, macarrão tropeiro, feijão gordo, mandioca, carne de sol e outras delícias. 

Para animar ainda mais o público que for prestigiar o evento, haverá muita música e baile carapé com as duplas Carlos & Alexandre, Anderson & Fernandes e os grupos Raça Pantaneira e Eco do Pantanal. No evento também serão realizados concursos entre as comitivas e para a criançada haverá recreação infantil.

“O homem pantaneiro e as comitivas pantaneiras fazem parte do nosso dia a dia e são a nossa história. Aquidauana é privilegiada por ter inúmeras comitivas em toda a região pantaneira. Queremos trazer para perto das pessoas, na cidade, um pouco dessa cultura rica e dessa culinária que agrada a todos”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

A Prefeitura de Aquidauana é promotora do evento, que tem o apoio do Governo do Estado e organização da Fundação de Cultura e Turismo. Segundo a organização, já tem confirmadas sete comitivas para se instalarem e participarem do evento.

Além do cunho cultural, o evento é realizado em homenagem ao pantaneiro, que é um ícone da cultura sul-mato-grossense, tanto que foi sancionada a Lei nº 3.791/2009, que altera dispositivo da Lei nº 3.596, de 12 de dezembro de 2008, que criou a Semana de Valorização da Cultura Pantaneira, instituída e publicada em Diário Oficial.

Assim, em todo o âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a Semana de Valorização da Cultura Pantaneira deve ser comemorada de 12 a 18 de novembro de cada ano e o Dia Pantaneiro, a ser comemorado anualmente no dia 12 de novembro, reconhecido como o Dia do Pantanal, com o objetivo de reconhecer e divulgar os símbolos da Cultura Pantaneira. 

Essas datas instituídas passaram a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Estado e em Aquidauana a prefeitura via FUNDACT preparou para este ano a 4ª edição do Encontro de Comitivas celebrando a Semana de Valorização da Cultura Pantaneira e o Dia do Pantanal.

De acordo com o diretor-presidente da FUNDACT, Humberto Torres, o evento vem proporcionar lazer gratuito a comunidade e só pode ser realizado por conta do apoio integral do prefeito e das demais secretarias. “Trabalhamos em conjunto para conseguir realizar todos os eventos para a nossa população. Estamos cuidando de cada detalhe para esse 4º Encontro de Comitivas ser um sucesso e agradar a nossa comunidade e as comitivas”, afirmou Humberto.
 

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