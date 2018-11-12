Aquidauana recebe curso do Sebrae sobre vendas

De 26 a 30 de novembro, o Sebrae/MS leva a empreendedores de Aquidauana o curso “ A Arte de Vender ”, que acontece das 19 às 22 horas na Associação Comercial e Empresarial do município (ACEA - Rua Estevão Alves Correa, 195 ).



Quem participar aprenderá a aperfeiçoar as vendas do negócio a partir da compreensão do comportamento do cliente, criatividade e ética. Serão abordados os seguintes temas: Características do profissional de vendas de sucesso; Processo de vender; Caminho da excelência nos resultados; A relação vendedor x cliente: ferramentas eficazes de aprimoramento; Perfil típico dos clientes e como lidar com cada um; Criatividade em vendas; e Organização pessoal do vendedor para maximizar resultados.



De acordo com Joel Peixoto, consultor do Sebrae/MS que ministrará o curso, o setor de vendas é o mais importante de qualquer negócio e demanda atenção do empreendedor. “A área de vendas é responsável pelo faturamento. Muitos empresários não se preocupam em capacitar sua equipe, mas empresa que não vende quebra e para vender precisamos de técnicas”, ressalta.



O investimento para a solução é de R$ 100. Inscrições e mais informações podem ser obtidas diretamente na ACEA ou na Loja Virtual do Sebrae.

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