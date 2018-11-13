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Projeto Abraço e CREAS ganharão nova sede em Aquidauana

Ontem, 12, a Secretaria Municipal de Assistência Social já iniciou a mudança e organização dos dois órgãos na nova sede

Renan Nucci

Publicado em 13/11/2018 às 14:48

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O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro assinou no final da semana passada a escritura de aquisição de imóvel para a sede própria do projeto Abraço e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Ontem, 12, a Secretaria Municipal de Assistência Social já iniciou a mudança e organização dos dois órgãos na nova sede, localizada na Rua dos Ferroviários nº 1231, bairro Alto.

Graças ao empenho e trabalho técnico da equipe do CMDCA e da Secretaria Assistência Social, o município de Aquidauana conquistou junto ao Banco Santander via programa Amigo de Valor, recursos financeiros para a compra do imóvel que abrigará esses dois órgãos importantes da rede de assistência social do município.

Com essa conquista junto ao Santander, o imóvel, no valor de R$ 310 mil reais, sai a custo zero para a prefeitura. O recurso foi destinado pelo Santander diretamente para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA), possibilitando um espaço maior e mais adequado para as atividades do projeto Abraço e atendimentos do CREAS de Aquidauana.

“Com esse trabalho em equipe, SAS e CMDCA, o nosso município consegue ser contemplado pelo maior programa de mobilização de recursos para crianças e adolescentes do país, o Amigo de Valor. No projeto Abraço, com sede nova e maior, poderemos ampliar os atendimentos a meninos e meninas que são encaminhados pela justiça para cumprimento das medidas socioeducativas”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

Participaram do ato de assinatura da escritura pública de compra e venda, o prefeito Odilon Ribeiro, os secretários municipais Marcos Chaves (SAS), Wezzer Lucarelli (Governo), Dra. Cintia Carla Lemos Rodrigues, tabeliã do Cartório do 4° Ofício, Cleri Arcas Topal Paes Leme - presidente da CMDCA, Dr. Luiz Carlos Ferreira e Dr. Tiago Vedovato e Dr. Heber Seba (procurador jurídico).

O programa

O município de Aquidauana conseguiu mais uma vez ser contemplado em edital pelo programa Amigo de Valor, que é uma iniciativa de investimento social, que engaja funcionários, clientes e fornecedores do Santander no direcionamento de parte do seu Imposto de Renda devido para os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os projetos apoiados são indicados pelos Conselhos Estaduais e/ou Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e selecionados via edital a cada dois anos, como aconteceu com Aquidauana. 
Os recursos são destinados a projetos de atendimento a meninos e meninas que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, em situações como trabalho infantil, abandono, negligência e maus tratos, abuso e exploração sexual, uso de álcool e drogas e acolhimento institucional, entre outros.
 

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