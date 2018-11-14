Natal Cultural 2018 vai premiar ganhadores de Concurso de Poesia e Desenho

A 7ª edição do Natal Cultural está chegando, e dessa vez com uma novidade. O evento que se consolidou nas celebrações de fim de ano de Aquidauana, Anastácio e região, lança em 2018 o primeiro Concurso Cultural de Poesia e Desenho, que premiará os vencedores com tablets, certificados e medalhas. Podem participar do concurso crianças de 7 a 15 anos.

De acordo com o edital lançado pelo gabinete do deputado estadual Felipe Orro, o "Concurso Natal Cultural tem como objetivo incentivar a criação artística e literária das crianças dos municípios de Aquidauana e Anastácio, fazendo com que novos autores tenham visibilidade com suas produções". Estão habilitadas a participar do concurso crianças de 7 a 15 anos completos que residem em Aquidauana ou Anastácio.

Os participantes deverão apresentar poesias ou desenhos com a temática "O Natal que eu quero". A Comissão Julgadora na modalidade Poesia será composta pela escritora e historiadora Raquel Anderson, pelo jornalista José de Lima Neto e pela professora Flavia Rohdt. Já na modalidade Desenho/Pintura, a equipe julgadora será composta pelos artistas plásticos: Anelise Godoy, Roberto Mota, Cris Prado e Juvenal.

A inscrição no I Concurso Natal Cultural de Aquidauana e Anastácio não tem custo e deverá ser feita na sede da Rádio FM 87.9 - Rua Manoel Paes de Barros, 664, Centro de Aquidauana - até o dia 7 dezembro. O resultado do Concurso será divulgado no dia 15 de dezembro e os vencedores receberão a premiação no dia 16 de dezembro, no Natal Cultural que acontece a partir das 18h, na rotatória da avenida Pantaneta.