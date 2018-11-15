Evento em Aquidauana comemora os 130 anos de abolição neste mês

Memória
A 2ª Semana da Consciência Negra acontece dia 21 de novembro
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) realiza evento em comemoração aos 130 anos da abolição. A 2ª Semana da Consciência Negra acontece dia 21 de novembro, a partir das 17h no IFMS campus Aquidauana.
Na ocasião, a cultura, a música e as manifestações artísticas do povo negro serão evidenciadas no encontro. Sarau, Roda de Conversa, Rap, Teatro, Capoeira e Danças estão previstas para acontecer e envolver o público.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
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