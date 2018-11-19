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4º Encontro de Comitivas lota Lagoa Comprida e premia as melhores comidas pantaneiras

O público formava nas comitivas filas e mais filas para comprar e degustar a comida pantaneira

Renan Nucci

Publicado em 19/11/2018 às 14:42

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Quem foi gostou e já quer uma próxima edição. Esse são alguns dos muitos comentários, elogiando o evento e, principalmente, a culinária que conquistou o paladar do grande público no 4º Encontro de Comitivas de Aquidauana.

O evento foi realizado ontem, 18, na área externa do Parque Municipal da Lagoa Comprida, com estrutura de tendas, som, grade de proteção, mesas e cadeiras para o público e a grande atração: quatro comitivas pantaneiras instaladas com traias e muita comida.

O aroma do alho fritando junto a carne seca, o feijão fervendo, a mandioca e o macarrão tropeiro no capricho foram atração principal do evento. O público formava nas comitivas filas e mais filas para comprar e degustar a comida pantaneira.

Participaram dessa edição do evento as comitivas: Boca da Onça, Lagoa dos Bobos, Transporte Bruto II e Ponto Expresso. As comitivas concorreram ao concurso gastronômico, em que os jurados avaliaram e escolheram a melhor comida da festa. A classificação ficou assim: Campeã – Comitiva Transporte Bruto II, com 156,8 pontos; 2º lugar – Comitiva Lagos dos Bobos, com 143,1 pontos; 3º lugar – Comitiva Boca da Onça, com 143 pontos; e em 4º lugar – Comitiva Ponto Expresso, com 140,2 pontos.

Além da gastronomia, outra atração do 4º Encontro de Comitivas de Aquidauana-MS foi o baile carapé, com as duplas Carlos & Alexandre, Anderson & Fernandes e os grupos Raça Pantaneira e Eco do Pantanal.

O evento teve entrada franca e foco totalmente voltado à valorização da cultura pantaneira, além de promover o turismo, visando atrair a comunidade e visitantes para conhecerem de perto as legitimas comitivas pantaneiras, com seus apetrechos, vestimentas, causos e, claro, a grande sensação que é a saborosa comida de comitiva.

O 4º Encontro de Comitivas é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, com o apoio do Governo do Estado, sob a organização e coordenação da Fundação de Cultura e Turismo. 
 

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