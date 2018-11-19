Atletas de Aquidauana conseguem 6 pódios das 8 categorias da competição mais radical de MS

Nem o calor de quase 40 graus, típico de Corumbá conseguiu diminuir a garra dos atletas de Aquidauana e Anastácio, que competiram nas 8 modalidades do Pantanal Extremo, que aconteceu entre os dias 16 e 18 de novembro, em Corumbá.

No total, os atletas da terra conquistaram seis pódios. Rafael Girotto foi um dos grandes destaques da competição de canoagem. Pela categoria K1 Olímpico, o Pantanal Extremo foi a penúltima competição do ano pelo Campeonato Estadual.

“A competição em Corumbá foi muito boa, mas também considerada uma das provas mais difíceis do Campeonato Estadual desse ano, senão a mais difícil. O calor de Corumbá estava muito forte, quase 40 graus, ventou bastante e o Rio Paraguai, por ser bem largo, quando venta faz muitas ondas. Então, isso dificultou bastante a prova aos atletas”, analisou o canoísta de Aquidauana.

Rafael foi o primeiro aquidauanense a cruzar a linha de chegada na competição. Ficou em 3º lugar na categoria K1 Olímpico e 6º na classificação geral do evento. “Tivemos quase 50 atletas de todo o estado que competiram nessa modalidade, além de um do Rio de Janeiro que veio especialmente convidado a participar da prova. A competição mostrou um alto nível, com atletas bem preparados e acirrou ainda mais a disputa pelo Campeonato Estadual.”

Uma das maiores frustrações, segundo Girotto, foi a desclassificação do atleta da categoria júnior, Edgar Balbuena, que estava em segundo em disputa acirrada com o primeiro colocado. “A 50 metros da chegada, infelizmente ele caiu e foi desclassificado. Mas o Edgar é um atleta da nova geração, com bastante futuro pela frente e tem grande potencial. Mas ele ainda está na briga pelo Estadual”, afirmou.

Competição

Rafael explica que os atletas gostaram bastante do evento, organizado pela Prefeitura Municipal de Corumbá, com apoio do governo do Estado. “Foi um evento diferente e os atletas conseguiram interagir e conhecer outras modalidades, o que é bem legal. Agora é preparar para a última etapa do Estadual, que será na nossa casa, em Aquidauana.”

Para fechar o Campeonato Estadual de Canoagem, o dia 2 de dezembro, acontece o Santa Delfina, a ser disputado em Aquidauana. “Nós teremos chance de definir o campeonato em casa, o que aumenta a expectativa e a responsabilidade, mas também é uma oportunidade de remar no quintal de casa. A gente já conhece o local da competição e temos a expectativa de conquistar vários títulos”, finalizou Rafael Girotto.

Corrida de Trilha

Destaque da modalidade, Natália Duarte, 28 anos venceu na classificação geral dos 6,5km. A prova foi a mais concorrida do Pantanal Extremo, com cerca de 500 atletas participantes que percorreram ruas de paralelepípedos, percursos com obstáculos naturais, como troncos, pedras, lama, além do calor que dificultou a prova.