Banda de Percussão Marcial de Aquidauana disputa 2ª Copa em Corumbá

Cultura
Grupo vai concorrer ao bicampeonato na edição deste ano
No próximo sábado (24), a Banda de Percussão Marcial Gerson Carlos Russi da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro participa da 2ª Copa da Juventude de Bandas e Fanfarras, em Corumbá.
O grupo vai à Cidade Branca, neste ano, disputar o bicampeonato. A banda conta com o apoio total da escola e também com da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por intermédio do prefeito Odilon Ribeiro.
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