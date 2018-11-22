Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:48

Buscar

Últimas notícias
X

Bem-estar

Caminhada do Câmpus da UFMS de Aquidauana acontece neste sábado

O evento está marcado para este sábado, dia 24, a partir das 7h da manhã, com saída da unidade II

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/11/2018 às 09:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 
A 1ª Caminhada Lúdica do CPAQ acontece neste sábado, dia 24 de novembro, a partir das 7h da manhã, na unidade II do Câmpus de Aquidauana. Com caráter esportivo, educativo e lúdico, a iniciativa da atividade é da equipe da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer do câmpus, com a colaboração de professores e acadêmicos dos cursos de Biologia, Pedagogia e Turismo e também de servidores técnicos do câmpus.
 
O evento tem a intenção de aproximar, socializar e integrar a comunidade acadêmica, seus familiares e amigos com iniciativas que buscam fortalecer práticas de lazer, esporte e bem-estar no câmpus. Além disso, a ação permitirá, com os percursos definidos, fortalecer novas relações de valorização da sociedade para com os espaços públicos no município de Aquidauana. Trata-se, também, de uma atividade da campanha Eu respeito do mês novembro, que trata do tema “conhecimento”.
 
Duas provas estão abertas: a caminhada adulta, com largada às 8h e com percurso externo de aproximadamente 3km; e a caminhada infantil, com largada às 8h e com um percurso interno ao câmpus, de aproximadamente 450 metros (confira os mapas do percurso adulto e infantil na matéria abaixo).
 
No momento da acolhida dos participantes – no estacionamento do câmpus – os 60 primeiros inscritos da categoria adulto receberão a camiseta exclusiva da I Caminhada Lúdica CPAQ. Após o percurso, serão disponibilizadas água, fruta e um lanchinho com o uso de frutos típicos do cerrado para as crianças.
 
Confirmado também ao final da caminhada infantil a apresentação do Teatro Sítio do Pica Pau Amarelo para as crianças, apresentada pela equipe do curso de Pedagogia.
 
 
O projeto faz parte do Programa Mais Esporte da UFMS com o apoio da Coordenadoria de Cultura e Esporte – Proece UFMS, com parceria da Sanesul regional Aquidauana, Atlântico Super Center, Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (FUNDACT), Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente (SEPROMA), 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana e 7º Batalhão da Polícia Militar.
Leia Também

• Pista de caminhada no trajeto para o balneário de Bonito é revitalizada

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo