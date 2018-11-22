Caminhada do Câmpus da UFMS de Aquidauana acontece neste sábado

A 1ª Caminhada Lúdica do CPAQ acontece neste sábado, dia 24 de novembro, a partir das 7h da manhã, na unidade II do Câmpus de Aquidauana. Com caráter esportivo, educativo e lúdico, a iniciativa da atividade é da equipe da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer do câmpus, com a colaboração de professores e acadêmicos dos cursos de Biologia, Pedagogia e Turismo e também de servidores técnicos do câmpus.

O evento tem a intenção de aproximar, socializar e integrar a comunidade acadêmica, seus familiares e amigos com iniciativas que buscam fortalecer práticas de lazer, esporte e bem-estar no câmpus. Além disso, a ação permitirá, com os percursos definidos, fortalecer novas relações de valorização da sociedade para com os espaços públicos no município de Aquidauana. Trata-se, também, de uma atividade da campanha Eu respeito do mês novembro, que trata do tema “conhecimento”.

Duas provas estão abertas: a caminhada adulta, com largada às 8h e com percurso externo de aproximadamente 3km; e a caminhada infantil, com largada às 8h e com um percurso interno ao câmpus, de aproximadamente 450 metros (confira os mapas do percurso adulto e infantil na matéria abaixo).

No momento da acolhida dos participantes – no estacionamento do câmpus – os 60 primeiros inscritos da categoria adulto receberão a camiseta exclusiva da I Caminhada Lúdica CPAQ. Após o percurso, serão disponibilizadas água, fruta e um lanchinho com o uso de frutos típicos do cerrado para as crianças.

Confirmado também ao final da caminhada infantil a apresentação do Teatro Sítio do Pica Pau Amarelo para as crianças, apresentada pela equipe do curso de Pedagogia.

O projeto faz parte do Programa Mais Esporte da UFMS com o apoio da Coordenadoria de Cultura e Esporte – Proece UFMS, com parceria da Sanesul regional Aquidauana, Atlântico Super Center, Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (FUNDACT), Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente (SEPROMA), 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana e 7º Batalhão da Polícia Militar.