Ex-vereador de Aquidauana descumpre medidas protetivas e acaba preso

O ex-vereador de Aquidauana Wilson Ferreira foi preso depois de descumprir medidas protetivas expedidas pela justiça para que não se aproximasse da ex-mulher. Ele estava foragido há cerca de duas semanas, aparentemente em Campo Grande, e na última segunda-feira se apresentou à delegada Marilda do Carmo Rodrigues, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), e acabou preso.

Segundo a delegada, após a separação, o casal se desentendeu e Wilson teria feito algumas publicações no Facebook que levaram à ex a registrar boletim de ocorrência por injúria, ameaça e perturbação de sossego no âmbito da violência doméstica. "As denúncias deram origem a inquéritos policiais em que ele é investigado e foram expedidas pela justiça as medidas protetivas, no entanto, ele acabou descumprindo", explicou.

A delegada destacou que não houve violência física, mas que mesmo assim Wilson estavam proibido de se aproximar da mulher e foi preso porque desobedeceu a ordem judicial, sendo levado ao presídio. "É importante informar, especialmente ao agressor, que a medida protetiva é uma medida drástica e que ele deve cumprir, evitando ser preso e aumentando ainda mais os prejuízos à família", pontuou.

