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Aquidauana

Casa do Artesão tem itens de primeira por preço baixo; visite

Maioria da clientela é de turistas; povo de Aquidauana comparece pouco

Renan Nucci

Publicado em 24/11/2018 às 09:48

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A Casa do Artesão localizada na Praça dos Estudantes, centro de Aquidauana, tem obras de arte e produtos de utilidade doméstica de qualidade, feitos por moradores da região, a preço em conta. Lá é possível encontrar, por exemplo, uma colher de pau por apenas R$ 5 ou então uma tábua de carne de madeira de primeira por apenas R$ 40 (em outros locais chega a custar R$ 100).

 Mas mesmo assim, o movimento de aquidauanense lá é pequeno. Segundo Lourival da Silva Santos, de 64 anos, presidente da Casa do Artesão há mais de 20 anos, 80% da clientela é de turistas que aproveitam para conhecer o trabalho dos artesãos locais. "Parece que o povo de Aquidauana ainda não se deu conta, depois de tanto tempo, da importância do nosso trabalho", disse. 

O local tem materiais produzidos por artesãos também de outras cidades. Lourival detalha que a Casa cobra uma taxa de manutenção de 30% de sobre cada item. "Por exemplo, se o artesão deixar aqui uma peça que custa R$ 10, vamos vendê-la a R$ 13, para pagar o custo das embalagens e ajudar no custeio de outras despesas", explicou. O estabelecimento funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 07h20 às 15 horas.
 

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