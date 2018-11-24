Promoções emplacam e lojas de Aquidauana abrem até mais tarde na Black Friday

As promoções da Black Friday aquecem o comércio no centro de Aquidauana. Desde ontem, o movimento cresceu significativamente e alguns estabelecimentos estão abrindo sem horário previsto para fechamento, para poder atender a demanda. Parcerias com marcas e descontos que chegam a 70% em alguns itens atraem os consumidores.

Segundo Veridiana Costa, vendedora da Pernambucanas, o movimento está bem melhor do que no ano passado. "Acredito que isso é devido à parceria que fizemos com as marcas e nossas formas de pagamento. Hoje a gente vai abrir até às 14 horas. Ontem, o fluxo foi grande e superamos as expectativas. Tá saindo muito bem", disse ela.

Francisco Sério Baravelli, da Center Modas, vai até às 16 horas neste sábado, pois espera que o movimento de hoje seja ainda melhor. "Essa promoção é importante porque traz economia para o consumidor e movimenta o comércio. Isso dá impulso para a chegada das festividades de fim de ano, como natal e ano novo", explicou o comerciante.

Na Loja Ortobom, a lojista Arlene Ferreira diz que não tem hora pra fechar. "Desde que abrimos aqui o dia de ontem foi um dos melhores. Saí por volta das 21h30, foi um sucesso. Estamos com preços bons e desde quinta o movimento vem crescendo", afirmou ela, que deve seguir com a promoção até amanhã, quando a loja também abre.

