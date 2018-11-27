Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:52

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Alunos do IFMS compartilham conhecimentos de arquitetura com o Projeto Estação Leitura

Estudantes deram dicas para melhorar a estrutura e o ambienta do projeto

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2018 às 15:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) visitaram nesta terça-feira a sede da Estação Leitura, projeto social que usa vagões de trem como bibliotecas no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O objetivo foi o de sugerir ideias de arquitetura e paisagismo à professora Regina Célia Menezes da Costa, que está à frente da Estação.

Segundo a arquiteta Milene Estrela, professora do curso de Arquitetura e Edificações do IFMS, a ação faz parte de um projeto desenvolvido juntamente com a professora Gisele Estrela, chamado Escritório Itinerante, que visa levar atendimento e assistência gratuitos a empresas e entidades da região, como forma de melhorar a estrutura.

"Nós fizemos o projeto com os alunos, para que eles pudessem executar o que eles aprendem em sala de aula, como paisagismo, muro e fachada. Um dos alunos desenvolveu um projeto muito bom e repassamos para Regina, que contratou um profissional autorizado que pudesse assinar, para que fosse poso em prática", disse Milene.

A primeira etapa das obras já foi realizada com patrocínio de R$ 100 mil de uma instituição financeira. Agora, os alunos trabalham para ajudar na segunda etapa, porque ainda há alguns detalhes a serem melhorados. "Falta ainda fazer a cerca e alguns reajustes para colocarmos tudo dentro daquilo que foi planejado", lembrou Regina.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo