Alunos do IFMS compartilham conhecimentos de arquitetura com o Projeto Estação Leitura

Alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) visitaram nesta terça-feira a sede da Estação Leitura, projeto social que usa vagões de trem como bibliotecas no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O objetivo foi o de sugerir ideias de arquitetura e paisagismo à professora Regina Célia Menezes da Costa, que está à frente da Estação.

Segundo a arquiteta Milene Estrela, professora do curso de Arquitetura e Edificações do IFMS, a ação faz parte de um projeto desenvolvido juntamente com a professora Gisele Estrela, chamado Escritório Itinerante, que visa levar atendimento e assistência gratuitos a empresas e entidades da região, como forma de melhorar a estrutura.

"Nós fizemos o projeto com os alunos, para que eles pudessem executar o que eles aprendem em sala de aula, como paisagismo, muro e fachada. Um dos alunos desenvolveu um projeto muito bom e repassamos para Regina, que contratou um profissional autorizado que pudesse assinar, para que fosse poso em prática", disse Milene.

A primeira etapa das obras já foi realizada com patrocínio de R$ 100 mil de uma instituição financeira. Agora, os alunos trabalham para ajudar na segunda etapa, porque ainda há alguns detalhes a serem melhorados. "Falta ainda fazer a cerca e alguns reajustes para colocarmos tudo dentro daquilo que foi planejado", lembrou Regina.

