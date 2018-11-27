Jovens karatecas de Aquidauana ganham medalhas no Campeonato Estadual

A última etapa do Campeonato Estadual de Karatê aconteceu no último domingo (25), em Campo Grande, no Rádio Clube Campo. A equipe Bushido, de Aquidauana, foi representada por quatro jovens atletas que disputaram medalhas fizeram bonito, vencendo com ouro e bronze em suas categorias.

Juan Portes Kata, que disputou com atletas de 14 a 15 anos, conquistou o ouro na modalidade shiai kumite (luta). Isabely Victória (6 a 7 anos) e Ednelson Pereira (16 a 17 anos) também levaram ouro na mesma modalidade (shiai Kumite). Kauã Tavares (8 a 9 anos) conquistou o bronze na modalidade shiai kumite (luta).

Para a sensei responsável pela equipe, Bruna Rafaelle Caruzo, 4º Dan faixa preta de karatê, a equipe representou muito bem Aquidauana durante a competição. “Estou muito feliz com os resultados. Os atletas deram o seu melhor e estão conseguindo elevar o nome da cidade”, considerou.

O campeonato reuniu, no total, 500 atletas de 12 cidades do estado distribuídos em 25 academias diferentes.