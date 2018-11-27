Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:52

Buscar

Últimas notícias
X

Karatê

Jovens karatecas de Aquidauana ganham medalhas no Campeonato Estadual

Para a sensei responsável pela equipe, os atletas representaram muito bem Aquidauana durante a competição

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/11/2018 às 12:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2018-11-25-at-182040
whatsapp-image-2018-11-25-at-182045
whatsapp-image-2018-11-25-at-182055
whatsapp-image-2018-11-25-at-182041
whatsapp-image-2018-11-25-at-182046
whatsapp-image-2018-11-25-at-182059
whatsapp-image-2018-11-25-at-182044-1
whatsapp-image-2018-11-25-at-182047
whatsapp-image-2018-11-25-at-182100
whatsapp-image-2018-11-25-at-182055-1
whatsapp-image-2018-11-25-at-182044
whatsapp-image-2018-11-25-at-182039
whatsapp-image-2018-11-25-at-182044-2
whatsapp-image-2018-11-25-at-182049
whatsapp-image-2018-11-25-at-182037

A última etapa do Campeonato Estadual de Karatê aconteceu no último domingo (25), em Campo Grande, no Rádio Clube Campo. A equipe Bushido, de Aquidauana, foi representada por quatro jovens atletas que disputaram medalhas fizeram bonito, vencendo com ouro e bronze em suas categorias.

Juan Portes Kata, que disputou com atletas de 14 a 15 anos, conquistou o ouro na modalidade shiai kumite (luta). Isabely Victória (6 a 7 anos) e Ednelson Pereira (16 a 17 anos) também levaram ouro na mesma modalidade (shiai Kumite). Kauã Tavares (8 a 9 anos) conquistou o bronze na modalidade shiai kumite (luta).

Para a sensei responsável pela equipe, Bruna Rafaelle Caruzo, 4º Dan faixa preta de karatê, a equipe representou muito bem Aquidauana durante a competição. “Estou muito feliz com os resultados. Os atletas deram o seu melhor e estão conseguindo elevar o nome da cidade”, considerou.

O campeonato reuniu, no total, 500 atletas de 12 cidades do estado distribuídos em 25 academias diferentes.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo