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Aquidauanenses são sorteados e ganham carro e moto zero da empresa em que trabalham

Eles são funcionários do Atacado Bate Forte

Renan Nucci

Publicado em 28/11/2018 às 14:46

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Crédito do vídeo: Da Redação

Dois aquidauanenses foram premiados com um carro e uma moto zero em sorteio do Atacado Bate Forte realizado no último dia 24, em Campo Grande. Eles são funcionários da empresa e participaram da premiação por conta do bom desempenho em vendas. Além da competência, também precisaram de sorte, porque concorreram com colegas vendedores de todo o Mato Grosso do Sul.

Anderson Alves dos Santos, representante de vendas de 32 anos e que há quatro anos trabalha na empresa, foi premiado com um automóvel Renault Kwid novo. Ele conta que foi juntando cupons na medida em que batia as metas de venda. "É uma sensação inexplicável. Não sei nem o que falar, porque a adrenalina vai a mil", disse ele, que se mostra satisfeito com a empresa. "Não só pelo prêmio, mas porque é uma empresa que valoriza e trata a gente com carinho, dando oportunidades e capacitação", disse.

Por sua vez, o colega Marcos de Arruda Tavares, de 26 anos, também de Aquidauana, ganhou uma moto Honda CG 160. "Eu estava confiante porque tinha feito uma boa campanha [de vendas] e juntado bastante cupons. Era uns 138", afirmou. "Foi uma alegria imensa, ainda mais sabendo que tinha gente de todo o Mato Grosso do Sul ali", completou o rapaz que entrou na empresa há três anos.


 

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