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Saúde de Aquidauana cria Rede de Atenção para ajudar a prevenir suicídios

A preocupação do prefeito Odilon Ribeiro e de toda a nossa equipe da saúde é de poder ofertar ajuda em tempo hábil a quem precisa

Renan Nucci

Publicado em 28/11/2018 às 14:25

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Há vários dias a Prefeitura de Aquidauana por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social está organizando um protocolo de atendimentos para formar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), equipes multidisciplinares que atuarão em conjunto para atender aos pacientes com sofrimento psíquico.

Na última segunda-feira, 26, foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde a primeira reunião da Rede de Atenção Psicossocial onde estavam presentes profissionais dos vários setores da saúde, da assistência social, secretário municipal de Governo, Wezer Lucarelli, primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, vereador Aguinaldo Silva e membros do Conselho de Pastores de Aquidauana. 

A equipe coordenadora da RAPS explanou sobre o que seriam as Redes de Atenção e o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos. Os participantes também conversaram sobre os “nós” críticos em seus setores de atuação, suas potencialidades e estabeleceram estratégias, entre elas: a criação de prontuário eletrônico único, a contratação de mais profissionais e campanhas de educação permanente para identificação dos fatores de risco. 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelecerá os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com sofrimento psíquico, incluindo aquelas que sofrem com ideação suicida, depressão, transtornos mentais e dependência de álcool e outras drogas.  

“A preocupação do prefeito Odilon Ribeiro e de toda a nossa equipe da saúde é de poder ofertar ajuda em tempo hábil a quem precisa. Essa Rede de Atenção Psicossocial vem fortalecer o trabalho que já estamos realizando, ampliando o nosso alcance com a vinda de mais apoio, que são esses parceiros da assistência social, pastores e outros”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Eduardo Moraes, que palestrou aos presentes na reunião enfocando a importância da RAPS e do trabalho em equipe.

Ao final da reunião, os presentes receberam um cronograma com os próximos encontros de alinhamento, para que as equipes atuantes no RAPS possam melhorar a articulação e integração entre os diversos setores com o objetivo de fortalecer a rede e alcançar o maior número de pessoas possível e que precisam dessa ajuda e atendimentos especializados psicossociais. 
 

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