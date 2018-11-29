IFMS e Prefeitura se unem para construir campo de futebol para os alunos

Mais uma ação em parceria entre a prefeitura de Aquidauana e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, garantirão mais um ponto de desenvolvimento do esporte escolar.

A prefeitura de Aquidauana está trabalhando na construção e alinhamento do terreno do campo de futebol para atender a comunidade escolar do IFMS. O instituto ficará responsável pela compra da grama, redes e traves, montando o tão sonhado campo de futebol do IFMS, com medidas de 35m x 55m.

O prefeito Odilon Ribeiro frisou que, sempre que necessário, pode contar com a parceria do IFMS e agora a prefeitura entra com apoio de maquinários para ajudar a construir o campo de futebol, que irá proporcionar mais lazer e dinamismo para as aulas de educação física. "Quem sabe o IFMS também venha revelar novos talentos do nosso futebol aquidauanense", completou o prefeito.

Participaram da visita ao canteiro de obras e reunião com a diretora do IFMS, Profª. Hilda Romero, o prefeito Odilon acompanhado do secretário municipal de Governo, Wezer Lucarelli e os vereadores Edinho Grance e Sebastiãozinho do Taboco.

A diretora, Prof. Hilda, agradeceu a cooperação do município e do prefeito, afirmando que as portas do IFMS sempre estarão abertas para parcerias que venham colaborar com o desenvolvimento da cidade e melhoria dos serviços públicos e, ainda, finalizou, ressaltando a importância do campo de futebol para as atividades desenvolvidas no campus.