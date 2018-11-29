Prefeito de Aquidauana entrega 4º caminhão 0 km comprado com recursos do município

Somente este ano, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Aquidauana ganha seu quarto caminhão zero km, adquirido pela Administração Municipal com recursos próprios da prefeitura, provenientes da arrecadação e que retornam em investimento e melhoria para a prestação de serviços da secretaria.

Na manhã de hoje, 29, no pátio da Secretaria de Obras, o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado dos vereadores Anderson Meireles, Edinho Grance, Lenilda Damasceno, Nilson Pontim, Sebastiãozinho do Taboco, Gabriel Silvério e Aguinaldo da Silva, fez a entrega do novo caminhão carga seca, no valor de R$ 185 mil.

“Hoje é um dia especial para nós, pois estamos devolvendo o dinheiro dos impostos pagos pela comunidade em um caminhão zero km para dinamizar o serviço da equipe da Obras, que trabalham de dia e de noite para deixar a nossa cidade limpa e mais organizada”, pontuou o prefeito.

O prefeito frisou que a administração financeira dos recursos municipais e comprometimento da equipe de todas as secretarias tem oportunizado que prioridades, como a renovação da frota de veículos da Obras, sejam atendidas, garantido melhoria na prestação de serviços públicos à comunidade.

No primeiro semestre desse ano, o prefeito Odilon Ribeiro entregou três novos caminhões basculantes, também adquiridos com recursos próprios do município, para o trabalho da Secretaria Municipal de Obras, investimento que somado ao do caminhão carga seca, entregue hoje, já alcançam aproximadamente R$ 700 mil reais.

