Prefeitura de Aquidauana dá suporte para Rotary Clube voltar à sede própria

O Rotary Clube de Aquidauana está de volta à sua sede localizada à Rua Manoel Antônio Paes de Barros, no Bairro Guanandy, após quase cinco anos de ocupação irregular, tendo aquelas instalações passado por abandono, invasões e outras situações que privaram o Clube de Serviço de se restabelecer em sua própria sede.

Ontem, 29, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e os Rotarianos desencadearam uma ampla ação de limpeza das instalações, com poda das árvores, retirada de entulhos, desobstrução de acessos, eliminação do matagal que tomava conta de todo o terreno e calçadas e que, inclusive, preocupava os moradores das proximidades.

Os Rotarianos, apoiados pela Administração Municipal, também estão trabalhando no resgate de móveis e pertences, além do amplo acervo de documentos históricos do clube que se encontravam à mercê de infiltrações do prédio e de pragas como, por exemplo, cupins e outros que tomavam conta daquele local.

“Para alcançar esse objetivo para o clube, há muito almejado pelos voluntários do Rotary, buscamos e obtivemos o apoio do prefeito Odilon Ribeiro e do secretário municipal de Governo, Wezer Lucarelli. Eles mobilizaram os profissionais, maquinários e equipamentos da Secretaria Municipal de Obras, realizando a intervenção com amplo sucesso e ajudando no restabelecimento da nossa sede”, detalhou o rotariano Ramão Portes, tesoureiro do clube.

Em Aquidauana, a prefeitura tem uma grande parceria com o Rotary Clube, pois os voluntários do clube realizam diversos serviços e ações de interesse da nossa comunidade, das quais podemos destacar: campanhas anuais do agasalho; campanhas de vacinação; criação, incentivo e manutenção da Horta Comunitária, aquisição de equipamentos hospitalares e reforma na área da DIP, ações estas realizadas no Hospital Regional de Aquidauana.

Assim, o imóvel sendo sede própria do Rotary Clube, voltando a funcionar com devidas condições de uso, os voluntários poderão realizar reuniões, promoções e demais ações voltadas à busca de benefícios para a comunidade por meio do serviço de voluntariado.

“Acreditamos que parceria é feita de ações conjuntas e que beneficiam todos os envolvidos. Com o Rotary Clube conseguindo se restabelecer em sua sede própria, quem ganha também é a nossa comunidade e a Administração Municipal, pois os voluntários do clube de serviço terão melhores condições e estruturação para realizar mais atividades que tantos benefícios trazem para a cidade e para as famílias”, pontuou o prefeito Odilon Ribeiro.

Ainda ontem, 29, o prefeito Odilon Ribeiro, o secretário Wezer Lucarelli e os vereadores Edinho Grance e Sebastiãozinho do Taboco estiveram visitando a sede do clube e acompanhando o início dos trabalhos de limpeza no local, juntamente com membros da diretoria, a presidente Wanderleia Santos, Daniel de Moura e demais voluntários do clube.

