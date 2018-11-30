Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:56

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana dá suporte para Rotary Clube voltar à sede própria

Ontem, 29, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e os Rotarianos desencadearam uma ampla ação de limpeza das instalações

Renan Nucci

Publicado em 30/11/2018 às 18:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Rotary Clube de Aquidauana está de volta à sua sede localizada à Rua Manoel Antônio Paes de Barros, no Bairro Guanandy, após quase cinco anos de ocupação irregular, tendo aquelas instalações passado por abandono, invasões e outras situações que privaram o Clube de Serviço de se restabelecer em sua própria sede.

Ontem, 29, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e os Rotarianos desencadearam uma ampla ação de limpeza das instalações, com poda das árvores, retirada de entulhos, desobstrução de acessos, eliminação do matagal que tomava conta de todo o terreno e calçadas e que, inclusive, preocupava os moradores das proximidades.

Os Rotarianos, apoiados pela Administração Municipal, também estão trabalhando no resgate de móveis e pertences, além do amplo acervo de documentos históricos do clube que se encontravam à mercê de infiltrações do prédio e de pragas como, por exemplo, cupins e outros que tomavam conta daquele local.

“Para alcançar esse objetivo para o clube, há muito almejado pelos voluntários do Rotary, buscamos e obtivemos o apoio do prefeito Odilon Ribeiro e do secretário municipal de Governo, Wezer Lucarelli. Eles mobilizaram os profissionais, maquinários e equipamentos da Secretaria Municipal de Obras, realizando a intervenção com amplo sucesso e ajudando no restabelecimento da nossa sede”, detalhou o rotariano Ramão Portes, tesoureiro do clube. 

Em Aquidauana, a prefeitura tem uma grande parceria com o Rotary Clube, pois os voluntários do clube realizam diversos serviços e ações de interesse da nossa comunidade, das quais podemos destacar: campanhas anuais do agasalho; campanhas de vacinação; criação, incentivo e manutenção da Horta Comunitária, aquisição de equipamentos hospitalares e reforma na área da DIP, ações estas realizadas no Hospital Regional de Aquidauana. 

Assim, o imóvel sendo sede própria do Rotary Clube, voltando a funcionar com devidas condições de uso, os voluntários poderão realizar reuniões, promoções e demais ações voltadas à busca de benefícios para a comunidade por meio do serviço de voluntariado. 

“Acreditamos que parceria é feita de ações conjuntas e que beneficiam todos os envolvidos. Com o Rotary Clube conseguindo se restabelecer em sua sede própria, quem ganha também é a nossa comunidade e a Administração Municipal, pois os voluntários do clube de serviço terão melhores condições e estruturação para realizar mais atividades que tantos benefícios trazem para a cidade e para as famílias”, pontuou o prefeito Odilon Ribeiro.

Ainda ontem, 29, o prefeito Odilon Ribeiro, o secretário Wezer Lucarelli e os vereadores Edinho Grance e Sebastiãozinho do Taboco estiveram visitando a sede do clube e acompanhando o início dos trabalhos de limpeza no local, juntamente com membros da diretoria, a presidente Wanderleia Santos, Daniel de Moura e  demais voluntários do clube.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo