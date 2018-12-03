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Biblioteca de SESI de Aquidauana forma alunos no curso de robótica

Uma turma de alunos de 7 a 11 anos da rede pública de ensino estudam robótica uma vez por semana

Renan Nucci

Publicado em 03/12/2018 às 14:40

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A robótica tem atraído alunos em Aquidauana, que descobrem como desenvolver habilidades e conceitos que podem mudar a sociedade.

Uma turma de alunos de 7 a 11 anos da rede pública de ensino estudam robótica uma vez por semana, no projeto da Robótica Educacional, desenvolvido pelo SESI em parceria com a Prefeitura de Aquidauana. O curso é dividido por temporadas (amarela, azul, roxa, verde, vermelha e cinza) e cada uma delas acontece semestralmente. 

Na última quinta-feira, 29, às 17h30min na Biblioteca do SESI, foi realizada a formatura dos alunos da robótica do período vespertino. Os alunos estavam radiantes com a formatura, recebendo seus certificados e orgulhosos de tudo que aprenderam ao longo desse ano.

A Robótica Educacional é composta por kits de montagem de peças da Lego Education, motores e sensores controláveis por computador e softwares que permitam programar de alguma forma o funcionamento dos modelos montados, aumentando o interesse e a criatividade dos alunos e integrando diversas disciplinas.  Nesse tipo de atividade, o aluno vivencia na prática através da construção de maquetes e robôs controlados por computador, conceitos estudados em módulos educativos chamado Genius. 

Conforme explicou a orientadora do SESI, Ana Paula Lima, para o ano de 2019, as matrículas de novos alunos estarão abertas a partir de março.

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