Biblioteca de SESI de Aquidauana forma alunos no curso de robótica

A robótica tem atraído alunos em Aquidauana, que descobrem como desenvolver habilidades e conceitos que podem mudar a sociedade.

Uma turma de alunos de 7 a 11 anos da rede pública de ensino estudam robótica uma vez por semana, no projeto da Robótica Educacional, desenvolvido pelo SESI em parceria com a Prefeitura de Aquidauana. O curso é dividido por temporadas (amarela, azul, roxa, verde, vermelha e cinza) e cada uma delas acontece semestralmente.

Na última quinta-feira, 29, às 17h30min na Biblioteca do SESI, foi realizada a formatura dos alunos da robótica do período vespertino. Os alunos estavam radiantes com a formatura, recebendo seus certificados e orgulhosos de tudo que aprenderam ao longo desse ano.

A Robótica Educacional é composta por kits de montagem de peças da Lego Education, motores e sensores controláveis por computador e softwares que permitam programar de alguma forma o funcionamento dos modelos montados, aumentando o interesse e a criatividade dos alunos e integrando diversas disciplinas. Nesse tipo de atividade, o aluno vivencia na prática através da construção de maquetes e robôs controlados por computador, conceitos estudados em módulos educativos chamado Genius.

Conforme explicou a orientadora do SESI, Ana Paula Lima, para o ano de 2019, as matrículas de novos alunos estarão abertas a partir de março.



