Núcleo de Preparação forma primeira turma no Exército de Aquidauana

O Núcleo de Preparação da Reserva do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (NPOR/9º BE Cmb), com sede em Aquidauana, formou no dia 1ª de dezembro, a sua primeira Turma de Aspirantes-a-Oficial da reserva da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro. A formatura, foi realizada no pátio Capitão Líbio King, nas instalações do Batalhão Carlos Camisão, oportunidade em que autoridades, militares do Batalhão e familiares, realizaram a entrega da espada, de medalhas e prêmios aos destaques e o compromisso do oficial.

O NPOR/9º BE Cmb surgiu no ano de 2018 por necessidade do Exército Brasileiro, em formar Oficiais Temporários da Arma de Engenharia, no Comando Militar do Oeste (CMO). A primeira turma foi nomeada “Sesquicentenário da Batalha de Itororó”, em homenagem aos 150 anos da participação do Exército Brasileiro, neste importante episódio da Guerra da Tríplice Aliança. O Comandante do Batalhão e Diretor de Ensino do NPOR, Coronel Fabio Batista Bogoni e demais autoridades realizaram a inauguração da placa da turma.

A solenidade é o coroamento de 10 meses de curso, período onde os 19 Aspirantes-a-Oficial puderam vivenciar as atividades típicas da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro. Além disso, puderam conhecer as lides castrenses e o culto a valores fundamentais para o cidadão brasileiro, a exemplo de verdade. de responsabilidade, espirito de corpo e amor à pátria, dentre tantos outros.