Programa Lote urbanizado deve beneficiar 108 famílias de Aquidauana

Hoje pela manhã aconteceu uma importante reunião no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro com o representante da Agência Estadual de Habitação (Agehab), Fernando José Nicolino Delgado, Gerente de Fiscalização de Obras, para discutir detalhes do Programa Lote Urbanizado que deverá beneficiar cerca de 108 famílias.

A seleção será feita pela Agehab e os beneficiados deverão estar dentro do perfil exigido e seguir critérios pré estabelecidos. Participaram da reunião, o secretário de Planejamento Ronaldo Ângelo, os vereadores, Anderson Meireles, Sebastiãozinho do Tabaco e Sargento Cruz. Ainda não foram revelados detalhes do projeto.