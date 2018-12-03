Programa Lote urbanizado deve beneficiar 108 famílias de Aquidauana

Aquidauana
Reunião foi realizada hoje de manhã no gabinete do prefeito
Hoje pela manhã aconteceu uma importante reunião no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro com o representante da Agência Estadual de Habitação (Agehab), Fernando José Nicolino Delgado, Gerente de Fiscalização de Obras, para discutir detalhes do Programa Lote Urbanizado que deverá beneficiar cerca de 108 famílias.
A seleção será feita pela Agehab e os beneficiados deverão estar dentro do perfil exigido e seguir critérios pré estabelecidos. Participaram da reunião, o secretário de Planejamento Ronaldo Ângelo, os vereadores, Anderson Meireles, Sebastiãozinho do Tabaco e Sargento Cruz. Ainda não foram revelados detalhes do projeto.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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