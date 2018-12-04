Aluno da Rede Municipal de Aquidauana vence concurso de redação e ganha notebook

Em ambiente festivo, a Escola Municipal Erso Gomes recebeu na última sexta-feira, 30, a equipe da Coordenadoria de Vetores e Educação em Saúde da Prefeitura de Aquidauana, que foram entregar um notebook ao aluno Lucas Gabriel Gama Moura, como premiação do primeiro lugar no Projeto Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes Aegypti.

Lucas escreveu uma redação que atendeu aos quesitos do concurso, conquistando a nota 8,75 e o primeiro lugar entre os alunos concorrentes. Lucas foi orientado pela professora Naila da Silva Fernandes, regente do 3º ano C, período vespertino e sua conquista no concurso foi muito comemorada por toda a comunidade escolar.

O diretor da escola, professor Renê do Carmo, parabenizou o trabalho desenvolvido pelos funcionários de saúde, bem como a equipe da Escola Municipal Erso Gomes que participou ativamente da gincana realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em combate ao mosquito Aedes Aegypti.

“O combate à dengue e a conscientização de todos é sem dúvida o caminho certo para eliminar todos os focos do mosquito Aedes Aegypti, pois por mais que o poder público fiscalize os locais públicos é nas residências particulares que eles podem proliferar. Se cada família fizer a sua parte, ficaremos livres destas doenças”, explicou o diretor Renê.

Em nota, a direção da escola afirmou que “o envolvimento com o concurso literário foi de grande valia para todos os estudantes da escola municipal Erso Gomes, pois além de conscientizar toda comunidade escolar com um tema tão importante, fomentamos a prática de reflexão da leitura e escrita, em que o aluno é protagonista na construção do seu conhecimento, transformando assim de forma positiva o meio social em que está inserido”.

No período de agosto a novembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana realizou uma grande gincana com coleta de materiais criadouros de mosquito, concurso de redação e premiações. Participaram da gincana as escolas: E. E. Dores M Trindade, E. M. Erso Gomes, E. E. Marechal Deodoro, E. P. Irene Cicalise, E. E Marly Russo Rodrigues, E. M. Franklin Cassiano, E. E. Felipe Orro, E. E. Candido Mariano, IFMS, E. E. Antônio Trindade, E. E. Luiz Mongelli, E. M. CAIC, E. E. Antônio S. Areias e Instituto Educacional Falcão.

No concurso de redação, em que Lucas foi o campeão, também se classificaram os alunos: em 2° lugar com nota 8,68 ficou a aluna Bruna Devechio, da Escola Irene Cicalise, que ganhou um Smartphone; e em 3° lugar, com nota 8,58 foi premiada com um tablet a aluna Helen Rocha, da Escola Estadual Luiz Mongeli. Nas redações, a comissão avaliadora analisou o conhecimento dos alunos sobre o mosquito Aedes e suas consequências.

