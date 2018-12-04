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Natal Cultural 2018 terá encenação de Presépio Vivo em Aquidauana

O Presépio Vivo será musicado e a apresentação será no começo da noite

Renan Nucci

Publicado em 04/12/2018 às 18:04

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A edição de 2018 do Natal Cultural promete muitas emoções. Neste ano terá a apresentação do Presépio Vivo, que vai encenar o nascimento de Cristo. Essa é mais uma novidade da 7ª edição da já tradicional festa de fim de ano, que acontece na rotatória da avenida Pantaneta em Aquidauana.

A atração será encenada por integrantes de pastorais da Paróquia Imaculada Conceição e da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do município. O grupo é formado por amigos e familiares, que já prestam serviços voluntários nas festividades natalinas da comunidade, como a Audição de Natal, que é tradição nesta época do ano.

O Presépio Vivo será musicado e a apresentação será no começo da noite. A direção é do teatrólogo Paulo Corrêa de Oliveira, que é da Academia sul-mato-grossense de Letras, que já dirigiu várias peças teatrais.

Para o produtor do Presépio Vivo, Fernando Augusto, a inclusão do nascimento de Cristo no Natal Cultural via engrandecer ainda mais o evento.

“O Natal Cultural é uma festa que é tradicional em Aquidauana, Anastácio e todas as cidades da região. Ele faz a alegria das nossas crianças com a entrega de brinquedos, com os shows, com a apresentação da Liga do Bem, e agora, com a encenação do nascimento de Cristo, ele se torna ainda mais especial”, comemora Fernando.

O produtor destaca ainda que para ele é muito gratificante participar da organização do Presépio Vivo, por ser um período do ano muito especial. “Participo com o maior prazer desta organização. Tanto o deputado Felipe Orro, como sua esposa, Viviane Orro, se dedicam há ano para que o Natal Cultural aconteça. Me sinto muito bem e muito grato por ter a oportunidade de contribuir, por que este evento envolve toda a população dos municípios que vem prestigiar, além de ter a oportunidade levar alegria para as crianças”, disse Fernando.

O elenco do Presépio Vivo Natal Cultural é composto por: Karen Cristine de Andrade, que representará Maria, Claudinei Almeida de Andrade, que representará José e o Reis Magos serão representados por Eduardo Dorte de Oliveira, Mário Ravaglia de Oliveira e Paulo Roberto Ribeiro.

O apoio técnico terá a colaboração de Denise M. Ferreira, ambientação, Marcelo Brunet, iluminação cênica e efeitos sonoros, Alice Lopes, estilista e figurino, Duly Reis, complemento, Lúcia Pace Oliveira, coordenação, Paulo Correa de Oliveira, direção e Fernando Augusto, produção.

Mais novidades
A edição 2018 do Natal Cultura terá ainda o primeiro Concurso Cultural de Poesia e Desenho, que premiará os vencedores com tablets, certificados e medalhas. Podem participar do concurso crianças de 7 a 15 anos.

A inscrição não tem custo e deverá ser feita na sede da Rádio FM 87.9 - Rua Manoel Paes de Barros, 664, Centro de Aquidauana - até o dia 7 dezembro. O resultado do Concurso será divulgado no dia 15 de dezembro e os vencedores receberão a premiação no dia 16 de dezembro, no Natal Cultural que acontece a partir das 18h, na rotatória da avenida Pantaneta.

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