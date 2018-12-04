Última Feira da Estação de 2018 tem show, comidas típicas e artesanato em Aquidauana

A tradicional Feira da Estação, realizada sempre às terças-feiras na Estação Rodoviária de Aquidauana, faz sua última edição de 2018 hoje. A entrada é franca e lá estão à venda artesanato, trabalhos manuais, hortifrúti e souvenires, além de praça de alimentação com comidas regionais e japonesas. Show com o grupo SPC&Cia anima a noite de festa.



