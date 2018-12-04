Última Feira da Estação de 2018 tem show, comidas típicas e artesanato em Aquidauana

Evento
A entrada é franca
A tradicional Feira da Estação, realizada sempre às terças-feiras na Estação Rodoviária de Aquidauana, faz sua última edição de 2018 hoje. A entrada é franca e lá estão à venda artesanato, trabalhos manuais, hortifrúti e souvenires, além de praça de alimentação com comidas regionais e japonesas. Show com o grupo SPC&Cia anima a noite de festa.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS