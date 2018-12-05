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Feira da Estação de Aquidauana encerra o ano com chave de ouro e programação festiva

A edição de encerramento desse ano da Feira da Estação contou com show ao vivo do grupo SPCi

Renan Nucci

Publicado em 05/12/2018 às 14:25

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Boa música, dança, encenação teatral e diversas barracas com comidas saborosas e artesanatos de encher os olhos. Assim foi a 19ª edição deste ano da Feira da Estação da Prefeitura de Aquidauana, realizada ontem, 04, na Esplanada Ferroviária.

A edição de encerramento desse ano da Feira da Estação contou com show ao vivo do grupo SPCia, apresentação dos jovens de Porto Murtinho do Grupo Arte em Cena, a Banda da Escola Municipal Erso Gomes e, ainda, as mulheres da dança paraguaia, o grupo Las Fronteiriças. 

Com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Aquidauana vem promovendo quinzenalmente as edições da Feira da Estação, criada em 2014 e que neste mês de dezembro encerra o ano com 86 edições totalizadas nesses 4 anos, sob a organização da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana. 

 “Realizamos nesse ano 19 edições da Feira da Estação. O sentimento é de dever cumprido e de alegria a cada feira que se encerrava com sucesso, com feirantes felizes porque venderam tudo e com o público satisfeito. A Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana e a comissão da Feira da Estação só tem a agradecer ao prefeito Odilon, aos demais secretários municipais e ao Governo do Estado pelo apoio durante todo esse ano”, pontuou o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres.

Na praça de alimentação pode ser encontrado hortifrútis frescos, vindos direto da horta para a feira e com preços atrativos. Já na culinária, o cardápio da feira contou com pratos regionais e também da culinária japonesa, além de doces, pães, salgados e espetinhos. 

A Feira da Estação tem como objetivo principal promover lazer e entretenimento na cidade, além de ser uma alternativa de evento quinzenal que incentiva a geração de renda e economia solidária para os feirantes e artesãos de Aquidauana, da cidade, distritos e aldeias que participam da feira.
 

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