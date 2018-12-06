Passarela que caiu com alunos da UFMS está sendo reformada, diz dono de pesqueiro

Carlos Sato, dono do pesqueiro em que uma passarela desabou com estudantes no início da tarde da última terça-feira, no rio Aquidauana, disse que a estrutura já está sendo reformada. Segundo ele, o pesqueiro está fechado por conta da piracema e, por este motivo, aproveita para fazer a manutenção geral no estabelecimento.

Segundo ele, a passarela suporta até 15 pessoas, em média, e caiu depois que um cabo se rompeu. "Ainda bem que não aconteceu nada de mais grave", disse ele, frisando que na data dos fatos, o pesqueiro estava fechado. "Recebi uma ligação de professores pedindo para abrir, para fazerem uma visita, mas eu não estava lá na hora", disse.

Conforme noticiado, alunos do curso de Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) fazia uma visita, como parte das atividades acadêmicas. A estrutura desabou, jogando todos na água. Eles se seguraram em grades grades e começaram a subir de volta, pela parte da estrutura da passarela que estava inclinada. O motorista do ônibus que os levou presenciou a cena a ajudou no resgate.

Todos os envolvidos estavam bastante assustados, mas felizmente o prejuízo foi apenas material. Alguns tiveram escoriações muitos deles perderam óculos, celulares e outros objetos durante a queda. O local é bastante visitado por turistas e não havia orientações sobre a quantidade de pessoas que a estrutura suportava. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.

