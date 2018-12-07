Encontro de carros em Aquidauana arrecada alimentos para o Asilo São Francisco

O Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, recebe neste sábado (09), a partir das 08h30, um encontro de carros rebaixados com caráter beneficente. Segundo Douglas Rodrigues, um dos representantes do grupo Sparrados de Rua, responsável pela organização do evento, o objetivo é arrecadar alimentos e principalmente leite.

Os produtos serão doados para o Asilo São Francisco. Segundo Douglas, o grupo vai montar cestas e entregar à instituição. Então para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. Vão estar presentes diversos veículos modificados de toda a região, juntamente com uma praça de alimentação cheia de opções.

